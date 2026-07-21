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Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı
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Petrol-İş Sendikası ile bir plastik firması arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İmzalanan sözleşmeyle işçilerin kök ücretlerine yüzde 27 zam yapılırken, yan haklar hariç ortalama net ücret yaklaşık 94 bin TL'ye, en düşük giydirilmiş aylık ücret ise 153 bin TL'ye yükseldi. Dört ildeki üretim tesislerini kapsayan anlaşma, çalışanlar tarafından davul-zurna ve halaylarla kutlandı.

Petrol-İş Sendikası ile bir plastik firması arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Tarafların uzlaşmaya varmasının ardından, şirketin Türkiye'deki üretim tesislerinde görev yapan çalışanları kapsayan yeni sözleşme yürürlüğe girdi.

KÖK ÜCRETLERE YÜZDE 27 ZAM: EN DÜŞÜK ÜCRET 153 BİN TL’YE YÜKSELDİ

İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin kök ücretlerine yüzde 27 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte, yan haklar hariç ortalama net ücret yaklaşık 94 bin TL'ye yükseldi. İkramiye ve sosyal yardımların da eklendiği en düşük giydirilmiş aylık ücret ise 153 bin TL olarak belirlendi. Yeni düzenlemeyle çalışanların toplam gelirinde kayda değer bir artış sağlandı.

3 İLDEKİ TESİSLERİ KAPSIYOR

İmzalanan sözleşme; firmanın Kocaeli, Adana ve Ankara'da bulunan üretim tesislerinde çalışan işçileri kapsıyor. Tarafların uzlaşmasının ardından toplu iş sözleşmesi resmen yürürlüğe girdi.

İŞÇİLER HALAY ÇEKEREK KUTLADI

Öte yandan sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışanlar fabrikalarda davul ve zurna eşliğinde halay çekerek anlaşmayı kutladı. Sosyal medyada paylaşılan kutlama görüntüleri kısa sürede yoğun ilgi görürken, sözleşmeyle birlikte açıklanan ücret artışları da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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