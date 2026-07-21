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Yer yerinden oynayacak! Arda Turan'a Türkiye'den olay teklif

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan'a Türkiye'den olay teklif
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Shakhtar Donetsk'teki ilk sezonunda Ukrayna Ligi şampiyonluğuna ulaşan teknik direktör Arda Turan'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için teklif geldiği iddia edildi.

Shakhtar Donetsk’teki ilk sezonunda Ukrayna Ligi şampiyonluğuna ulaşan teknik direktör Arda Turan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

A MİLLİ TAKIM'DAN TEKLİF İDDİASI

Igor Burbas'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın başına geçirmek istediği Arda Turan'a kısa süre önce teklif yaptı. Haberde, başarılı teknik adamın milli takımı çalıştırma fikrine henüz cevap vermediği dile getirildi. 

ARDA TURAN DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde KAFA Sports adlı YouTube kanalında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan Arda Turan, "A Milli Takım’a teknik direktör olarak gelecek misin?" sorusuna karşılık, " Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var" yanıtını vererek mevcut göreve ve kadroya duyduğu saygıyı dile getirmişti.

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