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Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor

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ABD Savunma Bakanlığı'nın bütçesi İran savaşı nedeniyle haftalar içinde tükenecek. Savunma Bakanı Hegseth bugün Kongre'den ek bütçe talep edecek. Pentagon, eğitim ve silah alımı için ayrılan 4,3 milyar doları savaşa aktarmak istiyor ancak Kongre'den yanıt alamadı. Beyaz Saray'ın 67 milyar dolarlık ek bütçe talebi ise tıkanmış durumda.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinin, İran savaşı nedeniyle hızla tükendiği ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün Kongre üyelerine ek bütçe için baskı yapacağı öne sürüldü.

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Pentagon bütçesi haftalar içinde tükenecek.

Söz konusu fon krizi nedeniyle Pentagon halihazırda eğitim ve bakım bütçelerinde kısıtlamaya gitti.

Savunma Bakanı Hegseth'in konuyu bugün Senato Tahsisat Komitesinde gündeme getirmesi ve senatörlere ek bütçe için baskı yapması bekleniyor.

Öte yandan Washington Post'un ulaştığı belgelere göre Pentagon eğitim ve silah alımı için ayrılan 4,3 milyar doların İran savaşına aktarılması için Kongre'den talepte bulundu, ancak bu talebine henüz bir yanıt alamadı.

Beyaz Saray, Kongreden İran savaşının fonlanması için 67 milyar dolarlık ek bütçe talep etmiş ancak Kongre üyeleri arasındaki anlaşmazlıktan dolayı süreç tıkanmıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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