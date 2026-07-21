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Mauro Icardi, Beşiktaş'a haber yolladı: Size gelmek istiyorum

Mauro Icardi, Beşiktaş'a haber yolladı: Size gelmek istiyorum
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Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi'nin Beşiktaş’a haber gönderdiği ve ''Beşiktaş’a gelmek istiyorum. Galatasaray ile problemli ayrıldım. Kendimi ispat etmek istiyorum.” dediği iddia edildi. Beşiktaş'ın henüz İcardi ye dönüş yapmadığı aktarıldı.

Süper Lig devi Galatasaray ile yollarını ayıran Arjantinli dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi hakkında Türk futbolunu sallayacak bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ICARDI'DEN BEŞİKTAŞ'A HABER

Atakan Kurt'un haberine göre; Yıldız futbolcunun, menajeri aracılığıyla Beşiktaş kulübüne haber gönderdiği öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetime mesaj ileten Icardi’nin, ''Beşiktaş’a gelmek istiyorum. Galatasaray ile problemli bir ayrılık yaşadım ve Türkiye’de kendimi yeniden ispat etmek istiyorum'' ifadelerini kullandığı belirtildi.

HENÜZ CEVAP VERİLMEDİ

Icardi'den gelen bu beklenmedik hamleye Beşiktaş cephesinin henüz resmi bir yanıt vermediği ve konuyu değerlendirmeye aldığı aktarıldı. .

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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