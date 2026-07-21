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Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın! Alevlere müdahale devam ediyor

Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın! Alevlere müdahale devam ediyor Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın! Alevlere müdahale devam ediyor
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Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. yerleşkesinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, 1. Ana Jet Üssü'nden gelen askeri ekiplerin de katıldığı söndürme müdahalesi aralıksız sürüyor. Güvenlik amacıyla fabrika personeli tahliye edilirken, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gitti.

Eskişehir'in Esentepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) yerleşkesinde henüz netleşmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, ESGAZ ve sağlık ekibi yönlendirildi. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

ASKERİ VE SİVİL EKİPLER SEFERBER OLDU

Söndürme operasyonuna sivil ekiplerin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan 2 askeri söndürme ekibi de destek veriyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında fabrikada çalışan personel hızla ve sorunsuz şekilde tahliye edildi.

VALİ ERDİNÇ YILMAZ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yangın haberinin ardından derhal olay yerine gelerek yürütülen söndürme ve güvenlik çalışmaları hakkında yetkililerden anlık bilgi aldı. Bölgedeki güvenlik çemberi genişletildi.

ENERJİ KAYNAKLI PATLAMA ŞÜPHESİ

Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz resmi bir makam açıklaması yapılmadı. Ancak ilk belirlemelere göre alevlerin, tesisteki bir enerji kaynağında meydana gelen patlama ve buna bağlı olarak çevreye yayılan yanıcı maddelerin tutuşması sonucu yükseldiği değerlendiriliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SAVUNMA SANAYİ KURULUŞLARINDAN 

Eskişehir'de yer alan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., 1985 yılında kurulan ve Türkiye'nin havacılık motoru ihtiyaçlarını karşılayan kritik bir savunma sanayi kuruluşudur. Ana yerleşkesi Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde (Çevreyolu Bulvarı) konumlanmış olup 505.000 metrekarelik bir alana sahiptir.

Dünya çapında bir tasarım merkezi olan TEI, milli helikopter ve uçak motorlarının geliştirilmesinde kilit rol oynar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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