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Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti
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Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki forvet Marie Divine Ngah Manga'yı renklerine bağladı. Manga, sarı-kırmızılı takımda 41 gol atarak en golcü oyuncu olmuştu.

Yeni sezon kadro yapılandırmasına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, ezeli rakibi Galatasaray’dan dikkat çeken bir transfere resmen imza attı. 

MANGA, FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla öne çıkan 23 yaşındaki Kamerunlu forvet Marie Divine Ngah Manga’yı kadrosuna kattı.

İKİ SEZONDA TOPLAM 41 GOL ATTI

Galatasaray’da geçirdiği iki sezonda hücum hattının en önemli kozlarından biri olan Manga, tüm kulvarlarda çıktığı 42 resmi karşılaşmada rakip fileleri tam 41 kez havalandırarak takımının en golcü oyuncusu olmayı başarmıştı.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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