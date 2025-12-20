İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

MENEMEN

Saat: 10.00 – 16.00

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalleler ve Bölgeler:

Görece Mahallesi, Bozalan Mahallesi, Süleymanlı Mahallesi, İğnedere Mahallesi, Kır Mahallesi, Telekler Mahallesi, Turgutlar Mahallesi

Görece Mahallesi'nde 917, 910, 916, 911, 912, 913, 914, 915 sokaklar ile Hasanlar Süleymanlı Yolu, Görece Küme Evleri ve Görece Köyü etkilenmektedir.

Bozalan Mahallesi'nde Bozalan Küme Evleri,

Süleymanlı Mahallesi'nde 919 ile 929 arasındaki sokaklar ve Yayla Önü Küme Evleri,

İğnedere, Telekler ve Turgutlar mahallelerinde küme evleri kesintiden etkilenecektir.

DİKİLİ

Saat: 10.00 – 16.00

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalleler:

Salimbey Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi

Salimbey Mahallesi'nde 10, 12, 15, 16, 17, 19 ve 23. sokaklar ile Adnan Menderes ve Atatürk caddeleri,

Gazipaşa Mahallesi'nde Şehit Sami Akbulut Caddesi kesintiden etkilenecektir.

TİRE

Saat: 10.00 – 13.00

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Yerleşimler:

Yeniçiftlik, Işıklar, Yeşilova, Kızılcaova, Hasköy

Işıklar Mahallesi'nde Rahmanlar Küme Evleri ve İzmir Ödemiş Yolu çevresi kesintiden etkilenecektir.

URLA

Saat: 09.00 – 15.00

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalleler:

Özbek, Altıntaş, Gülbahçe, İçmeler, İskele, Rüstem, Sıra, Torasan, Yaka

Özbek Mahallesi'nde 6111, 6114 ve 6116. sokaklar,

Altıntaş Mahallesi'nde Mavice, Yasemin, Lale, Esen, Bahar, Manolya, Pelin, Sakız, Sümbül sokakları ile Ahmet Besim Uyal Caddesi ve Çeşme Urla İzmir Asfaltı,

Gülbahçe Mahallesi'nde İçmeler Caddesi,

İçmeler Mahallesi'nde çok sayıda sokak ile Eski Urla İzmir Yolu, Göçmen, Nuri Özbek ve İtokent caddeleri,

İskele ve Rüstem mahallelerinde belirtilen sokaklar ve Özbekyolu Caddesi,

Sıra Mahallesi'nde Radika, Menekşe, Nergis, Zambak ve çevresindeki sokaklar,

Torasan Mahallesi'nde Kemal Ertan Caddesi ve çok sayıda numaralı sokak kesintiden etkilenecektir.

ALİAĞA

Saat: 09.00 – 16.00

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalleler:

Çıtak, Karakuzu, Uzunhasanlar, Güzelhisar

Çıtak Mahallesi'nde Cumhuriyet Meydanı, Vatan Caddesi ve çok sayıda sokak,

Karakuzu Mahallesi'nde Sakarya, Sağlık, Uysal, Çiçek ve İnönü küme evleri,

Uzunhasanlar Mahallesi'nde geçici mera ve yeni küme evleri kesintiden etkilenecektir.

ÖDEMİŞ

Saat: 09.00 – 15.00

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalleler:

Hürriyet, Ocaklı

Hürriyet Mahallesi'nde Kiraz Yolu Caddesi ve Şehit Ali Dereli Küme Evleri,

Ocaklı Mahallesi'nde Ocaklı Küme Evleri kesintiden etkilenecektir.

KARABAĞLAR

Saat: 01.00 – 01.15

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalleler:

Özgür, Limontepe, Gazi, Bahriye Üçok, Ali Fuat Erden, Yüzbaşı Şerafettin, Umut

Belirtilen mahallelerde çok sayıda sokak kısa süreli elektrik kesintisinden etkilenecektir.

KONAK

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalle:

Umurbey

Umurbey Mahallesi genelinde ve Şehitler Caddesi çevresinde kesinti yaşanacaktır.

SEFERİHİSAR

Saat: 09.30 – 17.00

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalleler:

Orhanlı, Kuyucak, Kavakdere

Orhanlı Mahallesi'nde çok sayıda sokak, küme evleri ve tarımsal alanlar,

Kuyucak ve Kavakdere mahallelerinde belirtilen yollar ve küme evleri kesintiden etkilenecektir.

BUCA

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalle:

Gökdere

Akgül, Ceylan, Erdem, Gökdere Caddesi ve çevresindeki sokaklar kesintiden etkilenecektir.

BORNOVA

Saat: 09.00 – 16.00

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalleler:

Çınar, Kazımdirik

Çınar Mahallesi'nde 5001 ile 5004 numaralı sokaklar ve çevresi kesintiden etkilenecektir.

KARABURUN

Saat: 09.00 – 15.00

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalle:

Mordoğan

Atatürk ve Fakülte caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı ve çevresindeki sokaklar kesintiden etkilenecektir.

MENDERES

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalleler:

Çamönü, Ataköy, Değirmendere, Çakaltepe

Belirtilen mahallelerde çok sayıda cadde, sokak ve küme evleri kesintiden etkilenecektir.

KİRAZ

Saat: Gün içinde farklı saat aralıklarında

Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalleler:

Yeni, İstiklal, Cumhuriyet, Hisar, Kırköy, Ceritler, Suludere, Altınoluk, Sarıkaya, Şemsiler

Kiraz ilçe merkezindeki çok sayıda cadde ve sokak ile köy yolları ve küme evleri farklı saatlerde planlı kesintiden etkilenecektir.