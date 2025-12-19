İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 19 Aralık günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 19 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
BUCA
İnkılap Mahallesi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kesintiden etkilenecek sokak ve caddeler:
577. Sokak, 537. Sokak, 539. Sokak, 539/1. Sokak, 568. Sokak, 570. Sokak, 571. Sokak, 572. Sokak, 573. Sokak, Akdoğan Caddesi, 580. Sokak, 578. Sokak, 574. Sokak, 575. Sokak.
Karacaağaç Mahallesi
Saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke çalışması yapılacaktır.
4013, 4012, 4011, 4010, 4009, 4008, 4007, 4006, 4005, 4003, 4002, 4001, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4010/1 ve 4017/1 sokaklar etkilenecektir.
Demirci Mahallesi
6262/1 Sokak'ta aynı saatler arasında elektrik kesintisi olacaktır.
BERGAMA
Sarıdere Mahallesi
09.30 ile 15.30 arasında Sarıdere Köyü İç Yolu'nda elektrik kesintisi planlanmıştır.
Kırcalar, Oruşlar, Sarıcaoğlu, Katrancı, Topallar, Ürkütler, Yukarıada, Karalar, Gültepe, Halilağalar, İkizler, İneşir
Saat 10.30 ile 14.30 arasında ilgili köy iç yolları ve küme evlerinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Eğrigöl ve Bozköy Mahalleleri
09.00 ile 15.00 arasında köy iç yolları ve belirtilen sokaklarda kesinti uygulanacaktır.
Bölcek Mahallesi
Göçbeyli Yolu üzerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.
Zeytindağ ve Şakran Sayfiye Mahalleleri
09.00 ile 15.00 arasında belirtilen sokaklar ve İzmir Çanakkale Yolu çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
BAYRAKLI
Manavkuyu Mahallesi
12.00 ile 13.00 arasında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Alija İzetbegoviç Caddesi ve bağlantılı sokaklarda kesinti uygulanacaktır.
Ayrıca 10.30 ile 11.30 arasında 250. Sokak ve 240. Sokak etkilenecektir.
Çay Mahallesi
09.00 ile 10.00 arasında çok sayıda sokakta şebeke çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
DİKİLİ
Salihler Mahallesi
09.00 ile 15.00 arasında Gülkent bölgesi ve çevresindeki cadde ve sokaklarda kesinti planlanmıştır.
Ayrıca aynı gün farklı saatlerde Salihler merkez, Bahçeli, Çukuralanı, Gökçeağıl, Kabakum, Kıratlı ve Nebiler mahallelerinin tamamına yakınında geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.
Salimbey, Gazipaşa ve İsmetpaşa Mahalleleri
10.00 ile 14.00 arasında belirtilen cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.
BAYINDIR
Çamlıbel, Kızılcaağaç, Karahalilli, Söğütören, Hatay, Hacı İbrahim, Fırınlı
09.00 ile 15.00 arasında köy iç yolları ve küme evlerinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
TİRE
Büyükkale ve Küçükkale Mahalleleri
10.00 ile 16.00 arasında köy iç yolları, cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ve Ulucak İstiklal Mahalleleri
09.00 ile 15.00 arasında çok sayıda sokak ve ana caddede şebeke bakım çalışması yapılacaktır.
BORNOVA
Çamkule, Gazi Osman Paşa, Koşukavak, Meriç, Tuna, Atamer, Çınartepe, Mehmet Akif, Mersinli, Millet, Murat, Birlik
Saat 03.00 ile 03.30 arasında geniş kapsamlı, kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.
ÇİĞLİ
Balatçık Mahallesi
09.00 ile 17.00 arasında ilgili sokaklarda şebeke yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
ALİAĞA
Bozköy Mahallesi
10.00 ile 16.00 arasında belirtilen sokaklarda kesinti uygulanacaktır.
Yeni Mahallesi
09.00 ile 15.00 arasında Cengiz Topel Caddesi, Anadolu Caddesi ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir.
ÇEŞME
16 Eylül Mahallesi
13.00 ile 18.00 arasında belirtilen sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
Balabanlı, Yeğenli, Kızılcahavlu, Kırtepe, Kazanlı, Seyrekli, Karakova
10.00 ile 16.00 arasında köy ve tarım alanlarında elektrik kesintisi planlanmıştır.
MENDERES
Yeniköy ve Kuyucak Mahalleleri
09.00 ile 17.00 arasında belirtilen sokaklar ve yollar kesintiden etkilenecektir.
URLA
Germiyan, Alaçatı, Zeytineli, Uzunkuyu, Birgi, Barbaros, Karaköy, Zeytinler
10.00 ile 16.00 arasında köy içleri, küme evleri ve ana caddelerde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
KONAK
Yenişehir, Alsancak, Halkapınar, Hilal, Kahramanlar, Mimar Sinan
02.00 ile 02.30 arasında kısa süreli bakım kesintisi yapılacaktır.
Saygı ve Ulubatlı Mahalleleri
09.00 ile 13.00 arasında çok sayıda sokak ve cadde elektrik kesintisinden etkilenecektir.