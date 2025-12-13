İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13-14-15 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

13 Aralık 2025 Cumartesi İzmir Elektrik Kesintisi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Aliağa

Kültür Mahallesi

Saat 11.00 ile 15.00 arasında

Hükümet Caddesi, 248., 257., 258., 276. ve 278. sokaklar, Fevzi Paşa Caddesi, Onat Kutlar ve Şerafettin Öztürk sokakları.

Kurtuluş Mahallesi

Saat 10.00 ile 11.00 arasında

Kazım İrfan Onaran, Kazım Onaran ve Şehit Kemal caddeleri ile 314., 315., 315/1., 317., 318/1. ve 322. sokaklar.

Tire

Dağdere, Dibekçi, Dündarlı, Çeriközü, Büyükkömürcü, Küçükkömürcü, Küçükburun, Büyükkemerdere ve Somak mahalleleri

Saat 09.00 ile 15.30 arasında

Mahallelerin iç yolları, köy yolları, küme evleri ve belirtilen sokaklar genelinde kesinti uygulanacaktır.

Narlıdere

Çamtepe Mahallesi

Saat 10.00 ile 16.00 arasında

Çağatay Sokağı.

Seferihisar

Ulamış Mahallesi

Saat 09.30 ile 15.30 arasında

1470 ile 1476 numaralı sokaklar ve bağlantılı sokaklar.

Bergama

Aşağıkırıklar, Bozköy, Ovacık, Süleymanlı, Kurfallı ve Yenikent mahalleleri

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Köy iç yolları ve küme evleri.

Karşıyaka

Cumhuriyet Mahallesi

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

6604 ile 6722 numaralı sokaklar ve bağlantılı tüm sokaklar.

Urla

Mareşal Fevzi Çakmak ve Kalabak mahalleleri

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Mustafa Kemal Bulvarı, Pakize Hanım Caddesi ve çevresindeki sokaklar.

Yaka, Yeni ve Hacı İsa mahalleleri

Saat 10.00 ile 16.00 arasında

Mahalle içi sokakların tamamı.

Buca

Zafer Mahallesi

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Turgut Özal Caddesi, Gaffar Okkan Sokağı ve çevresindeki sokaklar.

Güzelbahçe

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi

Saat 09.00 ile 13.00 arasında

2307, 2311, 2313, 2364, 2384 ve 2386 sokaklar.

Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahalleleri

Saat 13.00 ile 15.00 arasında

Belirtilen sokaklar ve çevresi.

Yelki Mahallesi

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

2487 numaralı sokaklar.

14 Aralık 2025 Pazar İzmir Elektrik Kesintisi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bayraklı

Adalet Mahallesi

Saat 09.00 ile 16.00 arasında.

Menderes

Oğlananası, Kısık, Karacaağaç ve Yeşilköy mahalleleri

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Eski Aydın Caddesi, İzmir Aydın Caddesi ve köy yolları.

Menemen

Görece Mahallesi

Saat 09.00 ile 12.00 arasında.

Dikili

Kabakum Mahallesi

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Grupkent, Akzambak ve Bankacılar siteleri çevresi.

Bornova

Kemalpaşa ve Kavaklıdere mahalleleri

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

İncir Sokağı ve çevresi.

Foça

Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahalleleri

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Rıhtım, İzmir ve Osman Gazi caddeleri ile bağlantılı sokaklar.

Kemalpaşa

Mehmet Akif Ersoy ve Soğukpınar mahalleleri

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Köy yolları ve küme evleri.

Kınık

Merkez ve kırsal mahallelerin tamamı

Saat 10.00 ile 16.00 arasında

Dağıstan, Arpadere, Arpaseki, Aziziye, Bağalan ve diğer mahalleler.

Karaburun

Salman, Parlak ve Küçükbahçe mahalleleri

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Küme evleri ve köy iç yolları.

15 Aralık 2025 Pazartesi İzmir Elektrik Kesintisi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Buca

Karacaağaç ve Demirci mahalleleri

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

4019'dan 4001'e kadar olan sokaklar ve çevresi.

Karşıyaka

Bahçelievler Mahallesi

Saat 10.00 ile 16.00 arasında

1851 numaralı sokak.

Tire

İbni Melek ve Turan mahalleleri

Saat 10.00 ile 14.00 arasında

Namazgah ve Selçuk Caddesi çevresi.

Dikili

Kabakum, Cumhuriyet, İsmetpaşa, Denizköy ve Bademli mahalleleri

Saat 09.00 ile 18.00 arasında

Sahil yolu, site yolları ve mahalle içi sokaklar.

Ödemiş

Bademli, Ovakent, Birgi, Cevizalan ve çevre mahalleler

Saat 09.00 ile 16.00 arasında

Küme evleri ve köy iç yolları.

Seferihisar

Atatürk Mahallesi

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

5600 ile 5779 numaralı sokaklar ve çevresi.

Kiraz

Ovacık, Uzunköy, Altınoluk, Çayağzı, Çömlekçi ve Aydoğdu mahalleleri

Saat 09.00 ile 16.30 arasında

Köy yolları, küme evleri ve mahalle merkezleri.