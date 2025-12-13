İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13-14-15 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 14-15 Aralık günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 14-15 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
13 Aralık 2025 Cumartesi İzmir Elektrik Kesintisi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Aliağa
Kültür Mahallesi
Saat 11.00 ile 15.00 arasında
Hükümet Caddesi, 248., 257., 258., 276. ve 278. sokaklar, Fevzi Paşa Caddesi, Onat Kutlar ve Şerafettin Öztürk sokakları.
Kurtuluş Mahallesi
Saat 10.00 ile 11.00 arasında
Kazım İrfan Onaran, Kazım Onaran ve Şehit Kemal caddeleri ile 314., 315., 315/1., 317., 318/1. ve 322. sokaklar.
Tire
Dağdere, Dibekçi, Dündarlı, Çeriközü, Büyükkömürcü, Küçükkömürcü, Küçükburun, Büyükkemerdere ve Somak mahalleleri
Saat 09.00 ile 15.30 arasında
Mahallelerin iç yolları, köy yolları, küme evleri ve belirtilen sokaklar genelinde kesinti uygulanacaktır.
Narlıdere
Çamtepe Mahallesi
Saat 10.00 ile 16.00 arasında
Çağatay Sokağı.
Seferihisar
Ulamış Mahallesi
Saat 09.30 ile 15.30 arasında
1470 ile 1476 numaralı sokaklar ve bağlantılı sokaklar.
Bergama
Aşağıkırıklar, Bozköy, Ovacık, Süleymanlı, Kurfallı ve Yenikent mahalleleri
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Köy iç yolları ve küme evleri.
Karşıyaka
Cumhuriyet Mahallesi
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
6604 ile 6722 numaralı sokaklar ve bağlantılı tüm sokaklar.
Urla
Mareşal Fevzi Çakmak ve Kalabak mahalleleri
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Mustafa Kemal Bulvarı, Pakize Hanım Caddesi ve çevresindeki sokaklar.
Yaka, Yeni ve Hacı İsa mahalleleri
Saat 10.00 ile 16.00 arasında
Mahalle içi sokakların tamamı.
Buca
Zafer Mahallesi
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Turgut Özal Caddesi, Gaffar Okkan Sokağı ve çevresindeki sokaklar.
Güzelbahçe
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
Saat 09.00 ile 13.00 arasında
2307, 2311, 2313, 2364, 2384 ve 2386 sokaklar.
Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahalleleri
Saat 13.00 ile 15.00 arasında
Belirtilen sokaklar ve çevresi.
Yelki Mahallesi
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
2487 numaralı sokaklar.
14 Aralık 2025 Pazar İzmir Elektrik Kesintisi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayraklı
Adalet Mahallesi
Saat 09.00 ile 16.00 arasında.
Menderes
Oğlananası, Kısık, Karacaağaç ve Yeşilköy mahalleleri
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Eski Aydın Caddesi, İzmir Aydın Caddesi ve köy yolları.
Menemen
Görece Mahallesi
Saat 09.00 ile 12.00 arasında.
Dikili
Kabakum Mahallesi
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Grupkent, Akzambak ve Bankacılar siteleri çevresi.
Bornova
Kemalpaşa ve Kavaklıdere mahalleleri
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
İncir Sokağı ve çevresi.
Foça
Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahalleleri
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Rıhtım, İzmir ve Osman Gazi caddeleri ile bağlantılı sokaklar.
Kemalpaşa
Mehmet Akif Ersoy ve Soğukpınar mahalleleri
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Köy yolları ve küme evleri.
Kınık
Merkez ve kırsal mahallelerin tamamı
Saat 10.00 ile 16.00 arasında
Dağıstan, Arpadere, Arpaseki, Aziziye, Bağalan ve diğer mahalleler.
Karaburun
Salman, Parlak ve Küçükbahçe mahalleleri
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Küme evleri ve köy iç yolları.
15 Aralık 2025 Pazartesi İzmir Elektrik Kesintisi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Buca
Karacaağaç ve Demirci mahalleleri
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
4019'dan 4001'e kadar olan sokaklar ve çevresi.
Karşıyaka
Bahçelievler Mahallesi
Saat 10.00 ile 16.00 arasında
1851 numaralı sokak.
Tire
İbni Melek ve Turan mahalleleri
Saat 10.00 ile 14.00 arasında
Namazgah ve Selçuk Caddesi çevresi.
Dikili
Kabakum, Cumhuriyet, İsmetpaşa, Denizköy ve Bademli mahalleleri
Saat 09.00 ile 18.00 arasında
Sahil yolu, site yolları ve mahalle içi sokaklar.
Ödemiş
Bademli, Ovakent, Birgi, Cevizalan ve çevre mahalleler
Saat 09.00 ile 16.00 arasında
Küme evleri ve köy iç yolları.
Seferihisar
Atatürk Mahallesi
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
5600 ile 5779 numaralı sokaklar ve çevresi.
Kiraz
Ovacık, Uzunköy, Altınoluk, Çayağzı, Çömlekçi ve Aydoğdu mahalleleri
Saat 09.00 ile 16.30 arasında
Köy yolları, küme evleri ve mahalle merkezleri.