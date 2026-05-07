Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Cumartesi akşamı Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Sara’nın sezonun kalan maçlarında forma giymesinin beklenmediği ve yıldız futbolcunun sezonu kapatmış olabileceği iddia edildi.

  • Galatasaray'da Gabriel Sara'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatma ihtimali yüksek.
  • Sara, Samsunspor maçında oynamadı ve kalan iki maçta da forma giymesi beklenmiyor.
  • 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 42 maçta 6 gol ve 5 asist kaydetti.

Galatasaray’da şampiyonluk maçı öncesi Gabriel Sara şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusunun sezonu kapatma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAMAMIŞTI

Sakatlığı nedeniyle Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyen Gabriel Sara’dan kötü haber geldi. Milliyet’in haberine göre Brezilyalı futbolcunun kalan maçlarda da oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

SEZONU KAPATTI İDDİASI

Haberde, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonun son iki maçında da forma giymesinin beklenmediği ifade edildi. Böylece yıldız futbolcunun sezonu erken kapatma ihtimali gündeme geldi.

DÜNYA KUPASI ENDİŞESİ

Gabriel Sara’nın yaşadığı sakatlığın, 2026 Dünya Kupası öncesi Brezilya Milli Takımı sürecini etkileyip etkilemeyeceği de merak konusu oldu. Brezilyalı yıldızın Dünya Kupası aday kadrosunda yer alan isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

PREMİER LİG EKİPLERİ TAKİPTEYDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Gabriel Sara’nın; Aston Villa, Everton ve Newcastle United’ın radarına girdiği öne sürülmüştü. Galatasaray formasıyla bu sezon 42 maça çıkan Gabriel Sara, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Kübra Çolakbüyük
