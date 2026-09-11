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Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı

Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı Haber Videosunu İzle
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde çöplükte bulduğu 128 parça tarihi eseri müze müdürlüğüne teslim eden hurdacı Mehmet Özdemir, kendisine teklif edilen 30 bin liralık ödüle tepki gösterdi. Karara itiraz etmek istediğinde yeni komisyon kurulması için kendisinden 16 bin lira istendiğini belirten Özdemir, mağduriyetinin giderilmesini talep ediyor.

  • Sivas'ın Gürün ilçesinde Mehmet Özdemir, çöplükte bulduğu 128 parçalık tarihi eseri Sivas Müze Müdürlüğüne teslim etti.
  • Buluntular 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası ve 1 madeni paradan oluşuyor.
  • Eserler için 30 bin lira ikramiye belirlenirken, Özdemir'in itirazı için yeni komisyon kurulması adına 16 bin lira talep edildiği iddia edildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir, çöplükte bulduğu 128 parçalık tarihi eseri yetkililere teslim etti. Kendisine belirlenen 30 bin liralık ikramiyeyi yetersiz bulup itiraz eden Özdemir, yeni bir komisyon kurulması için kendisinden 16 bin lira talep edilmesine tepki gösterdi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde geri dönüşüm tesisi işleten Mehmet Özdemir, yaklaşık beş ay önce çöplükte hurda topladığı sırada tarihi eser olduğunu düşündüğü çok sayıda materyal buldu. Özdemir, duyarlı bir vatandaşlık örneği sergileyerek durumu derhal güvenlik güçlerine bildirdi.

128 PARÇALIK TARİHİ DEFİNE TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda buluntuların; 102 adet sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası ve 1 madeni para olmak üzere toplam 128 parça tarihi eser olduğu belirlendi. Özdemir, eserleri incelenmek üzere Sivas Müze Müdürlüğüne teslim etti.

"HEM DÜŞÜK FİYAT BİÇTİLER HEM DE..."

Eserlerin değerinin belirli bir oranında ödül almayı bekleyen Özdemir, oluşturulan komisyonun 128 parça eser için toplam 30 bin lira değer biçmesi üzerine karara itiraz etmek istedi. Ancak yetkililerin kendisinden yeni bir komisyon oluşturulması için 16 bin lira talep ettiğini iddia eden Özdemir, yaşanan duruma şu sözlerle tepki gösterdi: "Vatandaşlık görevimiz olarak bulduğumuz eserleri jandarma aracılığıyla Sivas Müze Müdürlüğüne teslim ettik. Bize belirli bir değer ödeneceği söylendi fakat 128 parça tarihi esere 30 bin TL fiyat biçtiler. İtiraz etmek istediğimizde ise 'Bize 16 bin TL ver, üst komisyon kuralım' dediler. Bize bir asgari ücret verip, üzerine itiraz için 16 bin TL istiyorlar. Biz ceza da yatsak, bazı memurlar bize üstten konuşsa da devletimize küsmeyiz. Gerekenin yapılmasını bekliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

o kafa tıraşı var ya, tam bir şeytanî tıraş.!

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Welcome to Türkiye. Diyorlar ki ; Define bulunca bize getirme el altından sat.

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