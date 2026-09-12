Çocuk yapana 70 bin dolar! Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı
Singapur, tarihinin en düşük doğurganlık oranıyla mücadele ederken çocuk sahibi olan ailelere yönelik desteğini artırıyor. Yeni paket kapsamında her Singapur vatandaşı çocuk için doğumdan 17 yaşına kadar toplam yaklaşık 70 bin Singapur doları tutarında doğrudan mali destek sağlanacak. Hükümetin bu hamlesinin arkasında ise 2025'te 0,87'ye gerileyen rekor düşük doğurganlık oranını tersine çevirme hedefi bulunuyor.
Singapur, tarihinin en düşük doğurganlık oranıyla karşı karşıya kalınca ailelere yönelik desteği artırma kararı aldı. Hükümetin açıkladığı yeni paket kapsamında, her Singapur vatandaşı çocuk 17 yaşına gelene kadar toplamda yaklaşık 70 bin Singapur doları (yaklaşık 55 bin ABD doları) tutarında doğrudan mali destekten yararlanabilecek.
DESTEK DOĞUMDAN 17 YAŞINA KADAR SÜRECEK
Yeni SG Child Support Package kapsamında çocuk başına 10 bin Singapur doları nakit “Baby Gift” verilecek. Ayrıca 1 ile 16 yaş arasında her yıl 2 bin Singapur doları “Child Credits” ödemesi yapılacak. Çocuğun hesabına 17 yaşında ise 10 bin Singapur doları daha yatırılacak. Bunlara 5 bin dolarlık MediSave desteği, eğitim ve sağlık harcamalarında kullanılabilen 5 bin dolarlık hesap desteği ve diğer eğitim katkıları da eklenecek. Böylece toplam doğrudan destek yaklaşık 70 bin Singapur dolarına ulaşacak.
NÜFUS KRİZİ DERİNLEŞİYOR
Singapur'un bu hamlesinin arkasında ise giderek büyüyen nüfus sorunu bulunuyor. Ülkede 2025 yılı toplam doğurganlık oranı 0,87'ye gerileyerek tarihi düşük seviyeye indi. Hükümet, yaşlanan nüfus ve azalan doğumların ülke açısından ciddi bir demografik sorun oluşturduğunu belirtiyor.
Yeni paketin ödemeleri Nisan 2027'den itibaren başlayacak. Desteklerden Singapur vatandaşı olan 17 yaş ve altındaki çocuklar yararlanabilecek.