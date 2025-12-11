İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYRAKLI

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 16.00 arasında

Mansuroğlu Mahallesi: 1593/1 Sokak, 283/12 Sokak, 283/13 Sokak, 286 Sokak

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 16.00 arasında

Mansuroğlu Mahallesi: Zeki Müren Parkı içi yolu, 286 Sokak

BERGAMA

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Göçbeyli Mahallesi: Köy içi yol, Göçbeyli yolu

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Fevzipaşa Mahallesi: 1016 Sokak, 1000 Sokak

Atatürk Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 13.00 arasında

Barbaros Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi, Turabey Mahallesi, Ulucamii Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, İslamsaray Mahallesi

KARŞIYAKA

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Cumhuriyet Mahallesi: Çok sayıda sokak

URLA

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10.00 ile 16.00 arasında

Yaka Mahallesi ve Hacı İsa Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10.00 ile 18.00 arasında

Balıklıova Mahallesi

BUCA

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kırklar ve Doğancılar mahalleleri

ALİAĞA

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 13.00 arasında

Fatih Mahallesi, B. Hayrettin Paşa Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 14.00 ile 18.00 arasında

Yüksekköy, Aşağışakran, Bahçedere, Kapukaya, Şakran Hasbi Efendi, Yenişakran

FOÇA

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10.00 ile 16.00 arasında

Kemal Atatürk Mahallesi, Kazım Dirik Mahallesi, Koca Mehmetler Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Yenibağarası Mahallesi, Yeniköy, Atatürk Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, Hacıveli Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi

BORNOVA

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Beşyol, Karaçam, Yakaköy, Sarnıçköy ve Kurudere mahalleleri

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Karaçam Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 14.00 arasında

Yakaköy Mahallesi: Çeşitli sokaklar

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 13.00 ile 18.00 arasında

Yakaköy Mahallesi: Çeşitli sokaklar

BALÇOVA

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 10.00 arasında

Bahçelerarası Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 11.00 ile 13.00 arasında

İnciraltı Mahallesi: Sandal Sokak

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 13.00 ile 15.00 arasında

İnciraltı Mahallesi: Sandal ve Şebnem Sokaklar

KARABAĞLAR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 13.00 arasında

Abdi İpekçi ve İhsan Alyanak mahalleleri

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 14.00 ile 18.00 arasında

Abdi İpekçi Mahallesi: Çeşitli sokaklar

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10.00 ile 16.00 arasında

General Kazım Özalp Mahallesi

KONAK

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10.00 ile 16.00 arasında

Alsancak ve Umurbey mahalleleri

TİRE

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10.00 ile 11.00 arasında

İlçe genelinde çok sayıda mahalle ve köy etkilenmektedir

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10.00 ile 16.00 arasında

Adnan Menderes ve Toki bölgeleri

ÖDEMİŞ

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Horzum Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Süleyman Demirel Mahallesi ve Gölcük

SEFERİHİSAR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10.00 ile 16.00 arasında

Orhanlı, Kuyucak, Turabiye, Tepecik, Cumhuriyet, Atatürk, Kavakdere, Beyler mahalleleri

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10.00 ile 16.00 arasında

Kavakdere ve Tepecik mahalleleri

MENDERES

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 10.00 arasında

Ata, Hürriyet ve Görece Cumhuriyet mahalleleri

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 17.00 ile 18.00 arasında

Ata, Hürriyet ve Görece Cumhuriyet mahallelerinde ikinci planlı kesinti

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 13.00 arasında

Ata Mahallesi, Görece Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Sevgi Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi

KİRAZ

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Karaman ve Yağlar mahalleleri

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.30 ile 15.30 arasında

Karaman Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10.30 ile 17.00 arasında

Karaman Mahallesi

KARABURUN

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Merkez Mahallesi ve İskele Mahallesi