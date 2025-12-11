İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 11 Aralık günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 11 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
BAYRAKLI
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 16.00 arasında
Mansuroğlu Mahallesi: 1593/1 Sokak, 283/12 Sokak, 283/13 Sokak, 286 Sokak
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 16.00 arasında
Mansuroğlu Mahallesi: Zeki Müren Parkı içi yolu, 286 Sokak
BERGAMA
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Göçbeyli Mahallesi: Köy içi yol, Göçbeyli yolu
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Fevzipaşa Mahallesi: 1016 Sokak, 1000 Sokak
Atatürk Mahallesi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 13.00 arasında
Barbaros Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi, Turabey Mahallesi, Ulucamii Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, İslamsaray Mahallesi
KARŞIYAKA
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Cumhuriyet Mahallesi: Çok sayıda sokak
URLA
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 10.00 ile 16.00 arasında
Yaka Mahallesi ve Hacı İsa Mahallesi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 10.00 ile 18.00 arasında
Balıklıova Mahallesi
BUCA
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kırklar ve Doğancılar mahalleleri
ALİAĞA
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 13.00 arasında
Fatih Mahallesi, B. Hayrettin Paşa Mahallesi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 14.00 ile 18.00 arasında
Yüksekköy, Aşağışakran, Bahçedere, Kapukaya, Şakran Hasbi Efendi, Yenişakran
FOÇA
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 10.00 ile 16.00 arasında
Kemal Atatürk Mahallesi, Kazım Dirik Mahallesi, Koca Mehmetler Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Yenibağarası Mahallesi, Yeniköy, Atatürk Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, Hacıveli Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi
BORNOVA
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Beşyol, Karaçam, Yakaköy, Sarnıçköy ve Kurudere mahalleleri
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Karaçam Mahallesi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 14.00 arasında
Yakaköy Mahallesi: Çeşitli sokaklar
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 13.00 ile 18.00 arasında
Yakaköy Mahallesi: Çeşitli sokaklar
BALÇOVA
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 10.00 arasında
Bahçelerarası Mahallesi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 11.00 ile 13.00 arasında
İnciraltı Mahallesi: Sandal Sokak
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 13.00 ile 15.00 arasında
İnciraltı Mahallesi: Sandal ve Şebnem Sokaklar
KARABAĞLAR
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 13.00 arasında
Abdi İpekçi ve İhsan Alyanak mahalleleri
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 14.00 ile 18.00 arasında
Abdi İpekçi Mahallesi: Çeşitli sokaklar
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 10.00 ile 16.00 arasında
General Kazım Özalp Mahallesi
KONAK
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 10.00 ile 16.00 arasında
Alsancak ve Umurbey mahalleleri
TİRE
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 10.00 ile 11.00 arasında
İlçe genelinde çok sayıda mahalle ve köy etkilenmektedir
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 10.00 ile 16.00 arasında
Adnan Menderes ve Toki bölgeleri
ÖDEMİŞ
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Horzum Mahallesi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Süleyman Demirel Mahallesi ve Gölcük
SEFERİHİSAR
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 10.00 ile 16.00 arasında
Orhanlı, Kuyucak, Turabiye, Tepecik, Cumhuriyet, Atatürk, Kavakdere, Beyler mahalleleri
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 10.00 ile 16.00 arasında
Kavakdere ve Tepecik mahalleleri
MENDERES
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 10.00 arasında
Ata, Hürriyet ve Görece Cumhuriyet mahalleleri
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 17.00 ile 18.00 arasında
Ata, Hürriyet ve Görece Cumhuriyet mahallelerinde ikinci planlı kesinti
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 13.00 arasında
Ata Mahallesi, Görece Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Sevgi Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi
KİRAZ
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Karaman ve Yağlar mahalleleri
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.30 ile 15.30 arasında
Karaman Mahallesi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 10.30 ile 17.00 arasında
Karaman Mahallesi
KARABURUN
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Merkez Mahallesi ve İskele Mahallesi