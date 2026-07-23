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Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu Haber Videosunu İzle
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında yer alan emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetimlerin Temmuz ayı maaş farkı ödeme takvimini açıkladı. Toplam 2,5 milyona yakın hak sahibine 14,5 milyar TL tutarındaki ödemeler 24 Temmuz 2026 Cuma günü yapılacak.

SGK tarafından yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih duyuruldu. Buna göre, söz konusu zam farkları hak sahiplerinin hesaplarına 24 Temmuz 2026 tarihinde yatırılacak.

Ödemeler, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacak.

2,5 MİLYONA YAKIN KİŞİYE 14,5 MİLYAR LİRA

SGK'nın açıklamasına göre, bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira zam farkı ödemesi gerçekleştirilecek.

NE KADAR ALACAKLAR?

Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları belli oldu. Yüzde 6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13 bin 500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Her ay maaş alan hak sahiplerine Temmuz ayına ait 1 aylık maaş farkı ödenecek.

Maaşlarını üçer aylık dönemler halinde alanlardan;

  • Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık,
  • Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık,
  • Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara ise 3 aylık maaş farkı ödenecek.

SSK VE BAĞ-KUR MAAŞLARI DA ZAMLI YATIYOR

SGK, ayrıca 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların zamlı maaş ödemelerinin ise kendi ödeme günlerinde yapılmaya başlandığını hatırlattı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRahmi sakin sakin:

dilenceye para veriyor sanki

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