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Eskişehirspor camiasından peş peşe acı haber

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Eskişehirspor Kongre Üyesi Mesut Erol ile eski Sportif Direktör Ayhan Taşçı hayatını kaybetti. Cenazeleri bugün kaldırılacak.

Eskişehirspor Kongre Üyesi Mesut Erol ile kulüpte geçmiş dönemlerde Sportif Direktör olarak görev yapan Ayhan Taşçı'nın vefatı spor camiasını yasa boğdu.

Eskişehirspor Kulübü, siyah-kırmızı renklere olan sevdası ve bağlılığıyla tanınan kongre üyesi Mesut Erol'un vefat ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Erol'un cenazesinin bugün (23.07.2026 Perşembe) öğle namazına müteakip Kuyubaşı Camii'nden kaldırılacağı belirtilirken, merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı ile sabır dilendi.

Öte yandan, kulüpte geçmiş dönemlerde Sportif Direktör olarak görev yapan, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu Başkan Vekili ve Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesi Başkan Vekili Ayhan Taşçı'nın da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Taşçı'nın cenazesinin bugün (23.07.2026 Perşembe) ikindi namazına müteakip Hacı Sami Ramazanoğlu Camii'nden kaldırılacağı belirtilirken, merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı ile sabır temennisinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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