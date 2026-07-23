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Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Resmen uyuşturucu imalathanesi

Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Resmen uyuşturucu imalathanesi Haber Videosunu İzle
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Resmen uyuşturucu imalathanesi
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Bursa'da jandarma tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evine yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma operasyonunda Ezel Akay'ın evinin banyosu da dahil bir çok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup kenevir tarlasına çevirdiği tespit edildi. Ayrıca narkotik köpeği Takip, poşet poşet yasaklı maddeyi ortaya çıkardı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, uzun süredir teknik takibe aldığı ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın İnegöl ilçesi Rüştiye Mahallesindeki evine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon yaptı. 

İŞTE EVİNDEN ÇIKANLAR

İstihbari ve analiz çalışmaları sonucunda, Rüştiye Mahallesinde bulunan evde yapılan aramalarda bin 131 gram kubar esrar, 21 kök kenevir bitkisi, 1 adet aktif iklimlendirme sistemi ile muhtelif malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan Ezel Akay ve kardeşi işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı. Hastanedeki muayenenin ardından Akay kardeşler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

EVİNİ KENEVİR TARLASINA ÇEVİRMİŞ

Ünlü Yönetmen Ezel Akay'ın evine yapılan jandarma baskınında ortaya çıkan görüntüler adeta pes dedirtti. Ezel Akay'ın lüks evinin banyosu dahil bir çok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup odaları kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı.

EVİNDEN POŞET POŞET YASAKLI MADDE ÇIKTI

Jandarmanın hassas burunlu narkotik köpeği Takip ünlü yönetmenin çalışma masasının çekmeceleri ile, evdeki kıyafet dolaplarına zulaladığı poşet poşet yasaklı kenevir maddelerini büyük bir başarıyla buldu. Evde yapılan baskında ele geçirilen saksılara ekilmiş kenevir maddesine de incelenmek üzere el konuldu. 

Öte yandan Ezel Akay'ın sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası, karşılıksız çek keşide etme suçlarından suç kaydının olduğu, kardeşi Eren Kazım Akay'ın suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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