İstanbul okullar tatil mi, 7 Ocak Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

7 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği, beklenen kar yağışı nedeniyle alınan önlemler ve okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapacak. İstanbul'da yaşayan öğrenciler ve veliler, kar tatili haberini bekliyor. İstanbul okullar tatil mi, 7 Ocak Çarşamba İstanbul'da okul yok mu?

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU

Meteorolojiden Çarşamba Mesaisi: Akşam Saatlerine Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son saatlik verilere göre, Çarşamba günü bölgede kapalı bir gökyüzü hakim olurken, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırması bekleniyor. Gün boyu sıcaklıklar kararlı bir seyir izlese de rüzgar hamleleri hissedilen havayı değiştirebilir.

Saat Saat Hava Tahmini

• Sabah Saatleri (03.00 - 09.00): Güne parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlanıyor. Sıcaklık 11°C civarında sabit kalırken, rüzgar hızı saatte 11 km seviyelerinde hafif bir esinti şeklinde hissedilecek.

• Öğle Saatleri (09.00 - 15.00): Bulut yoğunluğunun arttığı bu saatlerde sıcaklık kademeli olarak 14°C'ye kadar yükselecek. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı saatte 14 km'ye, hamlesi ise 31 km'ye kadar çıkabilir.

• Akşamüstü (15.00 - 18.00): Çok bulutlu gökyüzü devam ederken sıcaklık 13°C seviyelerine geriliyor. Nem oranının %77 olması beklenirken rüzgar hızı saatte 13 km civarında olacak.

• Akşam ve Gece Yarısı (18.00 - 24.00): Günün en rüzgarlı saatleri akşam yaşanacak. Sıcaklık 14°C - 15°C civarında olsa da rüzgarın hızı saatte 29 km'ye, hamlesi ise 51 km'ye kadar fırlayacak. Nem oranı ise gece yarısına doğru %69'a düşecek.

Önemli Uyarı: Özellikle 18.00'den sonra etkisini artıracak olan kuvvetli rüzgar hamleleri (51 km/sa) nedeniyle çatı uçması veya ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteorolojiden Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı: Sıcaklıklar Dalgalanıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede yağışlı ve rüzgarlı bir hava hakim olacak. Özellikle hafta sonu beklenen şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

5 Günlük Detaylı Hava Tahmini

• 7 Ocak Çarşamba: Haftanın ilk tahmin gününde gökyüzü çok bulutlu bir başlangıç yapıyor. Termometreler en düşük 12°C, en yüksek ise 16°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın saatte 28 km hızla esmesi bekleniyor.

• 8 Ocak Perşembe: Bölge genelinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Sıcaklıklar 13°C ile 15°C arasında kalırken, rüzgar hızını artırarak saatte 35 km'ye ulaşacak. Nem oranı ise %85 civarında seyredecek.

• 9 Ocak Cuma: Haftanın en dikkat çekici sıcaklık düşüşü Cuma günü yaşanacak. Bir önceki gün 15°C olan en yüksek sıcaklık, sert bir düşüşle 6°C'ye kadar gerileyecek. Sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam edecek.

• 10 Ocak Cumartesi: Hafta sonuna girerken yağışlar ara veriyor ve yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Sıcaklıklar tekrar yükselişe geçerek gün içinde 14°C'ye kadar çıkacak. Ancak rüzgar, saatte 38 km hızla eserek serin bir hava hissettirecek.

• 11 Ocak Pazar: Haftanın son gününde sağanak yağış geri dönüyor. Pazar günü asıl dikkat edilmesi gereken nokta ise rüzgarın şiddeti olacak; rüzgar hızının saatte 44 km'ye kadar çıkarak fırtına etkisi yaratması bekleniyor.

Geçmiş Yılların Ortalamaları

Mevcut tahminler incelendiğinde, bu yılki sıcaklıkların geçmiş yıllar (1991-2020) ortalaması olan 3,7°C - 4,9°C (en düşük) ve 8,8°C - 9,7°C (en yüksek) değerlerinin üzerinde seyrettiği görülmektedir.

Uyarı: Özellikle Pazar günü beklenen yüksek rüzgar hızı ve hafta genelindeki yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

7 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.