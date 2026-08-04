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Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA saldırısıyla hedef aldıklarını duyurdu.

ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri hamlelerle patlak veren savaş, Orta Doğu'nun birçok farklı noktasına sıçramış durumda. ABD ve İran arasında gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçsuz kalması bölgedeki tansiyonu daha da yükseltirken, her geçen gün yeni bir sıcak gelişme yaşanıyor.

HUSİLERDEN "KAMİKAZE İHA" AÇIKLAMASI

Bölgedeki gerilimli atmosferin son hedefi Suudi Arabistan oldu. Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husiler, yaptıkları açıklamayla Suudi Arabistan topraklarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, saldırının detaylarına ilişkin, "Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA saldırısıyla hedef aldık." ifadeleri kullanıldı.

Gerçekleştirildiği belirtilen bu saldırıya yönelik olarak Suudi Arabistan ve İranlı yetkililer cephesinden henüz resmi bir doğrulama veya açıklama gelmedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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