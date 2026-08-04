Haberler

Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı Haber Videosunu İzle
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturmada önceki gün gözaltına alınan, gazeteci ve haber spikeri Tahir Sarıkaya hakkında karar verildi. Sarıkaya, şantaj suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

  • Gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'şantaj' suçundan tutuklandı.
  • Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri tespit edildi, bir kısmı kripto hesaplarına aktarıldı.
  • Aynı soruşturma kapsamında Cem Küçük, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlarından 1 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Cem Küçük soruşturmasında gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sarıkaya, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan Sarıkaya, "şantaj" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sarıkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARALAR KRİPTO HESAPLARA

Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti.

CEM KÜÇÜK DE TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Tahir Sarıkaya, dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti

Yine Türk gemisi, yine korku dolu anlar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı

Numan Kurtulmuş da imzayı attı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı

AK Partili isim duyurdu! İşte Şimşek’in emekli ve asgari ücret planı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBud Spencer:

Tahir Sarıkaya kim biliyormusunuz Bayaz TV spkeri. Beyaz tv kimin Melih Gökçe nin oğlunun ??????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkaya yaşar:

Melih buna çok kızacak heran satabilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'dan elenen RAMS Başakşehir'de deprem: 3 isim kadro dışı

Avrupa'dan elenen RAMS Başakşehir'de deprem: 3 yıldız isim kadro dışı
81 yıl sonra ortaya çıktı! II. Dünya Savaşı'nda batan savaş gemisi yeniden görüldü

81 yıl sonra ortaya çıkan görüntü!
Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim

Aziz Yıldırım'dan o isimlere gözdağı: Eğer yalan yazarsanız...
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

Nizamiye kapısının önünde birbirlerine girdiler
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor

Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons

1009 gün sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons