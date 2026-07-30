İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 30-31 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Cihangir Mahallesi’ndeki Arpacı, Bebe, Hardal, Keramet ve Çiğdem sokakları ile Merkez Mahallesi’ndeki Estim, Keramet, Pınar, Tıpatan ve Çiğdem sokakları etkilenecektir.

Bakırköy

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Yeşilköy Mahallesi’nin bazı bölgelerini etkileyecektir.

Bayrampaşa

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kocatepe Mahallesi’ndeki 3, 5, 13, 14, 15, 16, 19, 20 ve 25. sokaklar ile Gümrük İskelesi, Pazar, Yağ İskelesi ve Şehir Parkı sokakları etkilenecektir.

Aynı gün saat 09.00 ile 13.00 arasında deplase çalışması nedeniyle Yıldırım Mahallesi’ndeki Aliya İzzetbegoviç, Hüner ve Millet sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beyoğlu

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Keçeci Piri Mahallesi’ndeki Harap Çeşme, Kadriye, Keçeci Piri Cami ve Sadikiye sokakları ile Piripaşa Mahallesi’ndeki Müverrih Çıkmazı etkilenecektir.

Aynı gün saat 10.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle Kadımehmet Efendi Mahallesi’ndeki Değirmen Arkası, Kulaksız ve Paşa Yokuşu sokaklarında, Kulaksız Mahallesi’ndeki Nalıncı Bayırı ve Paşa Yokuşu sokaklarında, Küçük Piyale Mahallesi’ndeki Bahçe İçi, Değirmen Arkası, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Nalıncı Bayırı ve Zincirlikuyu Camii Çıkmazı’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle Havaalanı Mahallesi’ndeki Güler, Hacı Bayram ve Kışla sokakları ile Kemer Mahallesi’ndeki 905. Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün ve saatlerde Fatih Mahallesi’ndeki Hamidiye Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Birlik Mahallesi’ndeki 868, 869 ve Karaoğlanoğlu sokaklarında da aynı gün saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki 1004 ve 1005. sokaklar da aynı saatlerde gerçekleştirilecek kesintiden etkilenecektir.