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Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor

Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, toplam skorda 2-1 üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertlilerde tur sevincine rağmen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu büyük eleştiri aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kerem'in mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamamasından saniyeler sonra Gornik Zabrze'nin bulduğu golün ardından milli oyuncunun formsuz performansına tepki gösterdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’ye konuk oldu. Sahasındaki ilk maçı 1-0’lık avantajlı skorla kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki rövanşta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak toplamda 2-1’lik üstünlüğe ulaştı ve adını bir üst tura yazdırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ

Tur sevincinin yaşandığı gecede maçın en çok konuşulan ismi milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu. Karşılaşmanın kırılma anı, sarı-lacivertlilerin mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamamasıyla yaşandı. Kerem Aktürkoğlu’nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı elverişli pozisyonda topu ağlarla buluşturamadığı pozisyonun hemen saniyesinde gelişen hızlı atakta Gornik Zabrze beraberlik golünü buldu. Kaçan net fırsatın dönüşünde kalesinde golü gören Fenerbahçe'de, taraftarlar faturayı Kerem Aktürkoğlu’na kesti.

''ACİLEN LEAO TRANSFER EDİLSİN''

Maç boyunca sergilediği formsuz grafikle dikkat çeken milli oyuncu, taraftarlar tarafından yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Kerem ile bir sezon boyunca devam edilemeyeceğinin altını çizen sarı-lacivertliler, ''Acilen Leao transfer edilsin'' şeklinde yorumlar yaptı. 

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