Mert Günok'tan Ederson'a gözdağı

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, ilk maçın avantajını koruyan sarı-lacivertliler toplamda 2-1’lik skora ulaşarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

MERT GÜNOK KALEDE DEVLEŞTİ

Karşılaşmaya damgasını vuran isim ise Fenerbahçe’nin tecrübeli eldiveni Mert Günok oldu. Ederson ile forma rekabeti içerisinde olan milli kaleci, Gornik Zabrze karşısında sergilediği üst düzey performansla maça damga vurdu. Kalesine gelen tehlikeli ataklarda yaptığı 5 kritik kurtarışla takımını ayakta tutan Mert, tur kapısının aralanmasında başrol oynadı ve taraftarlardan tam not aldı.

SIRADAKİ RAKİP STURM GRAZ

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna adını yazdırdı ve Avusturya Ligi takımlarından Sturm Graz'ın rakibi oldu.