İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 3-4 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 3-4 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 3 Aralık günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 ARALIK

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy – Ömerli Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 08.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen bölgeler: Ömerli Mahallesi sokakları

Arnavutköy – Yeşilbayır Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 08.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen bölgeler: Yeşilbayır Mahallesi sokakları ve Hadımköy İstanbul Caddesi çevresi

Avcılar – Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Etkilenen sokaklar: Kanarya, Karanfil, Karataş, Mahir, Mimarsinan, Nergis, Orhan Gazi ve İstiklal

Bağcılar – Mahmutbey Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Bağcılar – Hürriyet Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokak: Atatürk

Bağcılar – Göztepe Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokak: Batışehir

Bağcılar – Demirkapı Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Önleyici bakım

Etkilenen sokaklar: 1694, 1715, 1717, 1720, 1722, 1723, 1726 ve 1735

Bahçelievler – Yenibosna Merkez Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokak: Şehit Yunus Çaça

Bayrampaşa – Yenidoğan Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 13.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Etkilenen sokaklar: Ahmet Yesevi, Ayyıldız, Hendek ve Yayla

Bayrampaşa – Muratpaşa Mahallesi ve Eyüpsultan – Rami Yeni Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025 saat 18.00 – 4 Aralık 2025 saat 02.00

Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen sokaklar: Rami Kışla ve çevresi, Ahmed Davudoğlu, Ensar, Kışla, Osman Akdere, Yeşil ve Özüt

Beylikdüzü – Adnan Kahveci Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 10.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Beylikdüzü – Kavaklı Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Beylikdüzü – Adnan Kahveci, Barış, Büyükşehir ve Cumhuriyet Mahalleleri Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Beylikdüzü – Adnan Kahveci Mahallesi ve Büyükçekmece – Pınartepe Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 17.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokaklar: Avrupa ve Çambaşı

Esenler – Birlik Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 12.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Etkilenen sokak: 854

Esenler – Kazım Karabekir Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 12.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Etkilenen sokaklar: 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1040 ve Kazım Karabekir

Bahçelievler – Soğanlı Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı:

07.00 – 11.00 (Ülkü Sokak)

08.00 – 12.00 (Halide Edip Adıvar, Hızır ve Serbaş)

09.00 – 13.00 (Aşiyan, Bilge, Halide Edip Adıvar, Hızır, Nevruz, Seray, Serbaş, Sokullu, Çavuşpaşa, Özçelik)

Güngören – Gençosman ve Merkez Mahalleleri Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokaklar:

Gençosman Mahallesi: Damla, Demiray, Derya, Doğanay, Doğanbey, Doğan­cılar, Dumlupınar, Dülger, Dikmen, Dilber, Dilek, Dilşah, Emine Pars, Genç Osman, Hun, Mektep, Mustafa Yaşar, Özgecan, Üç Çeşmeler, Şehit Polis Suat Hayri Dal

Merkez Mahallesi: Danışman, Doğanbey, Fevzi Çakmak, Genç Osman ve Mimar Sinan

