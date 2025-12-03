İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 3-4 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 ARALIK

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy – Ömerli Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 08.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen bölgeler: Ömerli Mahallesi sokakları

Arnavutköy – Yeşilbayır Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 08.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen bölgeler: Yeşilbayır Mahallesi sokakları ve Hadımköy İstanbul Caddesi çevresi

Avcılar – Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Etkilenen sokaklar: Kanarya, Karanfil, Karataş, Mahir, Mimarsinan, Nergis, Orhan Gazi ve İstiklal

Bağcılar – Mahmutbey Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Bağcılar – Hürriyet Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokak: Atatürk

Bağcılar – Göztepe Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokak: Batışehir

Bağcılar – Demirkapı Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Önleyici bakım

Etkilenen sokaklar: 1694, 1715, 1717, 1720, 1722, 1723, 1726 ve 1735

Bahçelievler – Yenibosna Merkez Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokak: Şehit Yunus Çaça

Bayrampaşa – Yenidoğan Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 13.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Etkilenen sokaklar: Ahmet Yesevi, Ayyıldız, Hendek ve Yayla

Bayrampaşa – Muratpaşa Mahallesi ve Eyüpsultan – Rami Yeni Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025 saat 18.00 – 4 Aralık 2025 saat 02.00

Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen sokaklar: Rami Kışla ve çevresi, Ahmed Davudoğlu, Ensar, Kışla, Osman Akdere, Yeşil ve Özüt

Beylikdüzü – Adnan Kahveci Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 10.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Beylikdüzü – Kavaklı Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Beylikdüzü – Adnan Kahveci, Barış, Büyükşehir ve Cumhuriyet Mahalleleri Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Beylikdüzü – Adnan Kahveci Mahallesi ve Büyükçekmece – Pınartepe Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 17.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokaklar: Avrupa ve Çambaşı

Esenler – Birlik Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 12.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Etkilenen sokak: 854

Esenler – Kazım Karabekir Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 12.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Etkilenen sokaklar: 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1040 ve Kazım Karabekir

Bahçelievler – Soğanlı Mahallesi Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı:

07.00 – 11.00 (Ülkü Sokak)

08.00 – 12.00 (Halide Edip Adıvar, Hızır ve Serbaş)

09.00 – 13.00 (Aşiyan, Bilge, Halide Edip Adıvar, Hızır, Nevruz, Seray, Serbaş, Sokullu, Çavuşpaşa, Özçelik)

Güngören – Gençosman ve Merkez Mahalleleri Elektrik Kesintisi

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokaklar:

Gençosman Mahallesi: Damla, Demiray, Derya, Doğanay, Doğanbey, Doğan­cılar, Dumlupınar, Dülger, Dikmen, Dilber, Dilek, Dilşah, Emine Pars, Genç Osman, Hun, Mektep, Mustafa Yaşar, Özgecan, Üç Çeşmeler, Şehit Polis Suat Hayri Dal

Merkez Mahallesi: Danışman, Doğanbey, Fevzi Çakmak, Genç Osman ve Mimar Sinan