Vergi borcu olanlar dikkat: Taksitlendirme düzenlemesi Resmi Gazete'de

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğle birlikte, vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi borçları için yeni taksitlendirme imkanı getirildi.

BAŞVURU TARİHİLERİ DE BELLİ

Düzenleme kapsamında, 5 Haziran 2026 itibarıyla vadesi geçmiş tüm amme alacakları yeniden yapılandırılarak 72 aya varan taksit imkanıyla ödenebilecek.

Vatandaşlar ve şirketler, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet kapısı üzerinden veya doğrudan vergi daireleri ile posta yoluyla yapabilecek. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri ise 2026 yılının Eylül ayında başlayacak.

FAİZ ORANI YÜZDE 29 TECİL FAİZİNE ÇEKİLDİ

Yeni düzenleme borçlulara sadece uzun vade imkanı değil, aynı zamanda ciddi bir faiz avantajı da sunuyor. Tebliğ kapsamına giren borçlarda, mevcut cari tecil faizinden daha düşük bir oran kullanılması kararlaştırıldı. Buna göre yıllık yüzde 39 olarak uygulanan faiz oranı yüzde 29 tecil faizine çekilerek borç yükü hafifletildi.

10 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNAT TALEP EDİLMEYECEK

Bunun yanı sıra mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla teminat şartlarında da değişikliğe gidildi. Düzenleme kapsamında 10 milyon TL'ye kadar olan vergi borçları için hiçbir teminat talep edilmeyecek. Bu tutarı aşan borçlar için ise sadece aşan miktarın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

Kaynak: Haberler.com