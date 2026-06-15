Uçak tuvaletinden 380 bin dolarlık altın çıktı
Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki uluslararası havalimanında gümrük ekipleri, akılalmaz bir kaçakçılık yöntemini deşifre etti. Dubai’den gelen bir yolcu uçağının tuvaletindeki hoparlör kutusunu söken görevliler, içine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 380 bin dolar olan 24 ayar kaçak altın külçe ele geçirdi.
- Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki havalimanında Dubai'den gelen bir uçağın tuvaletindeki hoparlör kutusunda 2,8 kilogram saf altın külçe bulundu.
- Altınların piyasa değerinin 380 bin dolar olduğu açıklandı.
- Altınlara 'sahipsiz mal' statüsünde el konuldu ve soruşturma sürüyor.
Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki uluslararası havalimanında gümrük ekipleri, akılalmaz bir kaçakçılık yöntemini deşifre etti.
TUVALETTEKİ HOPARLÖRÜN İÇİNDE POŞET POŞET BULUNDU
Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’na 12 Haziran’da Dubai’den iniş yapan IndiGo havayollarına ait uçakta, gümrük muhafaza ekipleri şüphe üzerine detaylı bir arama başlattı. Ekiplerin uçak mühendislerinden teknik destek alarak yürüttüğü operasyonda, uçağın ön tuvaletinde bulunan hoparlör kutusunun içi açıldı. Yapılan incelemede, hoparlörün iç mekanizmasına gizlenmiş, siyah plastik bantla sıkıca sarılmış iki adet şüpheli poşet tespit edildi.
İÇİNDEN SERVET ÇIKTI
Açılan poşetlerin içinden çıkan kaçakçılık malzemesi, gümrük yetkililerini bile şaşırttı. Gizli bölmeden çıkarılan paketlerin içinden 24 adet yabancı menşeli, 24 ayar saf altın külçe çıktı. Ele geçirilen altınların toplam ağırlığının 2.799,3 gram (yaklaşık 2,8 kilogram) olduğu ve Hindistan iç piyasasındaki değerinin 380 bin doları bulduğu açıklandı.
"SAHİPSİZ" DİYE EL KONULDU
Gümrük yetkilileri, altınların uçaktaki gizemli bir kişi tarafından ülkeye kaçak yollarla sokulmak üzere tuvalete saklandığını belirtti. Uçuş sonrasında hiçbir yolcu veya mürettebat altınlar üzerinde hak iddia etmediği için, piyasa değeri dudak uçuklatan külçelere gümrük mevzuatı gereği "sahipsiz mal" statüsünde el konuldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.