Haberler

Uçak tuvaletinden 380 bin dolarlık altın çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki uluslararası havalimanında gümrük ekipleri, akılalmaz bir kaçakçılık yöntemini deşifre etti. Dubai’den gelen bir yolcu uçağının tuvaletindeki hoparlör kutusunu söken görevliler, içine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 380 bin dolar olan 24 ayar kaçak altın külçe ele geçirdi.

  • Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki havalimanında Dubai'den gelen bir uçağın tuvaletindeki hoparlör kutusunda 2,8 kilogram saf altın külçe bulundu.
  • Altınların piyasa değerinin 380 bin dolar olduğu açıklandı.
  • Altınlara 'sahipsiz mal' statüsünde el konuldu ve soruşturma sürüyor.

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki uluslararası havalimanında gümrük ekipleri, akılalmaz bir kaçakçılık yöntemini deşifre etti.

TUVALETTEKİ HOPARLÖRÜN İÇİNDE POŞET POŞET BULUNDU

Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’na 12 Haziran’da Dubai’den iniş yapan IndiGo havayollarına ait uçakta, gümrük muhafaza ekipleri şüphe üzerine detaylı bir arama başlattı. Ekiplerin uçak mühendislerinden teknik destek alarak yürüttüğü operasyonda, uçağın ön tuvaletinde bulunan hoparlör kutusunun içi açıldı. Yapılan incelemede, hoparlörün iç mekanizmasına gizlenmiş, siyah plastik bantla sıkıca sarılmış iki adet şüpheli poşet tespit edildi.

İÇİNDEN SERVET ÇIKTI

Açılan poşetlerin içinden çıkan kaçakçılık malzemesi, gümrük yetkililerini bile şaşırttı. Gizli bölmeden çıkarılan paketlerin içinden 24 adet yabancı menşeli, 24 ayar saf altın külçe çıktı. Ele geçirilen altınların toplam ağırlığının 2.799,3 gram (yaklaşık 2,8 kilogram) olduğu ve Hindistan iç piyasasındaki değerinin 380 bin doları bulduğu açıklandı.

"SAHİPSİZ" DİYE EL KONULDU

Gümrük yetkilileri, altınların uçaktaki gizemli bir kişi tarafından ülkeye kaçak yollarla sokulmak üzere tuvalete saklandığını belirtti. Uçuş sonrasında hiçbir yolcu veya mürettebat altınlar üzerinde hak iddia etmediği için, piyasa değeri dudak uçuklatan külçelere gümrük mevzuatı gereği "sahipsiz mal" statüsünde el konuldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil

Trump İran'ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu'yu delirtecek
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar

Diziye veda ettiği anlar da, son sözleri de kahretti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Sulama kanalına düşen Yağız Ali, 1,5 kilometre uzakta bulundu, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Bahçede oyun oynarken 1,5 kilometre ötede bulundu
G7'ye damga vuran tokalaşma: Trump Fransız First Lady'nin elini bırakamadı

Yine yaptı yapacağını: G7'ye damga vuran tokalaşma
Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı

Doğum günü pastasıyla yürürken kanlar içinde yere yığıldı
10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı

Mide bulandıran iddiayla gözaltına alındı
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş
Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

İspanya - Yeşil Burun Adaları maçında hiç beklenmedik bir skor