İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 23-24 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy ilçesi Merkez Hastane Mahallesi’nde 29 Mayıs, Azim, Balkanlar, Dostlar, Hadımköy İstanbul, Sadegül, Söğütözü, Şadırvan ve Şehit Şaban Aydoğan sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Arnavutköy ilçesi Merkez Hastane Mahallesi’nde Ayasofya ve Postane sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Arnavutköy ilçesi Merkez Hastane Mahallesi’nde Akdemir, Ayanoğlu, Boran, Burç, Coşku, Hadımköy İstanbul, Haraççı Hadımköy Yolu, Kara Üzüm, Katip, Nusret Arman, Söğütözü ve Şehit Şaban Aydoğan sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

Avcılar ilçesi Merkez Üniversite Mahallesi’nde Civan, Dilber, E beş Yanyol Londra Asfaltı, Erguvan, Selvi, Zambak ve Çardak sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar ilçesi Merkez Firuzköy Mahallesi’nde Hasan Önel Sokağı ile Yeşilkent Mahallesi’nde G 693, G 732, G 733, G 734, G 738, G 754, G 755, G 756, G 757, G 770, G 814, G 815, G 817, G 836, G 847, G 855, G 865, G 877, G 879, G 880, G 894, G 897, G 900, G 901, G 908 ve G 913 sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar ilçesi Merkez Denizköşkler Mahallesi’nde Adalet, Berker, Bülbül, Denizköşkler, Ersoy, Hürriyet, Sülün, Çavuşoğlu, İlkem ve Şehit Hüseyin Demiroğlu sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler ilçesi Merkez Çobançeşme Mahallesi’nde Güneşli 1 Sokağı’nda 23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler ilçesi Merkez Çobançeşme Mahallesi’nde Kalender ve Çalışlar 1 sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa ilçesi Merkez Kocatepe Mahallesi’nde 19, 24 ve 7. sokaklarda 23 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa ilçesi Merkez Vatan Mahallesi’nde Şehit Selahattin Sokağı ile Yenidoğan Mahallesi’nde Dağ Çıkmazı ve Dere Çıkmazı sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü ilçesi Merkez Kavaklı Mahallesi’nde Mesire Sokağı ile Sahil Mahallesi’nde Akide, Günay, İkinci Beyazıt, Marmara, Yiğitler ve İstek sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü ilçesi Merkez Adnan Kahveci Mahallesi’nde Büyükdere, Erman, Ihlamur, Kuştepe, Osmanlı, Yüksel ve Çamlıtepe sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü ilçesi Merkez Adnan Kahveci Mahallesi’nde Kışla Sokağı’nda 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

Bağcılar ilçesi Merkez Mahmutbey Mahallesi’nde 2611. Sokak ile Esenler ilçesi Merkez Havaalanı Mahallesi’nde Anadolu, Gazeteci, Gazi Emir, Gazipaşa, Gecikmez, Gedik, Gelendört, Gemici, Genç, Gençlik, Gençtürk, Gerede, Gezgin, Gezi, Geziboyu, Gurbet, Gökada, Gökalp, Gökay, Gökbay, Gökkaya, Gökkuşağı, Göknur, Göksu, Gökçay, Gökçe, Gökçen, Göl, Gölcük, Gölet, Gönen, Gönül, Göral, Görenek, Görgü, Görsel, Gözlem, Göztepe, Güden, Gümrük, Gürsu, Güven, Güçlü, Hacılar, Havaalanı ve Taşocağı sokaklarında, ayrıca Turgut Reis Mahallesi’nde 400, 404 Çıkmazı, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 420, 432, 433, 434, 440, Anadolu ve Karaosmanoğlu sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar ilçesi Merkez 100. Yıl Mahallesi’nde 2186. Sokak ile Esenler ilçesi Merkez Oruçreis Mahallesi’nde 530, 532, 533, 534, 535, 536, 541 ve Şehit Ali Karahan sokaklarında, ayrıca Turgut Reis Mahallesi’nde 400, 414, 414/1, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 429, 518, 519, 520, 521, 522, Cami, Lise ve Okul sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.30 arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1012, Eski Edirne Asfaltı, Hoca Ali Aslan ve Şehit Mustafa Yeşil sokaklarında, ayrıca Hürriyet Mahallesi’nde 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 500 Evler, Eski Edirne Asfaltı ve Şehit Mustafa Yeşil sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

Kağıthane ilçesi Merkez Hamidiye Mahallesi’nde Ata, Burak, Deha, Dilaver, Dirlik, Ensar, Fazilet, Ferman, Günal, Girne, Haliç, Hasdal, Hazal, Hendek, Huzur, Hilal, Karaman, Kaymak, Menzil, Osmangazi, Safa, Sefer, Sena, Serdar, Yazgı, Yazıcı, Yağmur, Özdemir, İnciçiçeği ve Şehit Dursun Bakan sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane ilçesi Merkez Harmantepe Mahallesi’nde Güneşli, Lavanta, Tadım, Taşocağı, Yeşilce ve Yörük sokaklarında, Hürriyet Mahallesi’nde Akasya, Berra, Büklüm, Derebaşı, Hudut, Kalamış, Kavak, Kavak Kümesi, Nazende, Söğüt, Taşocağı, Çamaltı, Önder ve İlke sokaklarında, Çağlayan Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehitler, Atakan, Fevzi Çakmak, Gürsel, Hamam, Levent, Medine, Taşocağı, Yüksel ve Şen sokaklarında, ayrıca Şişli ilçesi Merkez Kuştepe Mahallesi’nde Akarca, Güney 2, Hudut, Kıvılcım, Papatya, Portakal ve Önder sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanların yenilenmesi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

Silivri ilçesi Merkez Fatih Mahallesi’nde Mustafa Bingöl Sokağı ile Yeni Mahallesi’nde 7053, Abdülhalik Renda ve Erkin Balaban sokaklarında 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.