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Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi
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İngiltere'de perakende sektöründe uzun süredir hissedilen kriz dalgası, ünlü giyim markası Hip'in de sonunu getirdi. Poundland ve River Island gibi dev zincirlerin küçülme ve kapanma kararlarının ardından, Hip de pazardaki varlığını tamamen sonlandırma kararı aldı. Şirket, vedasından önce stoklarını eritmek için yüzde 90'a varan dev bir indirim kampanyası başlattı.

Aylar süren finansal sıkıntılara dayanamayarak radikal bir adım atan giyim zinciri Hip, kapanış sürecini hızlandırdı. Şirket yetkilileri, uzun süren ekonomik zorlukların ardından markanın faaliyetlerini daha fazla sürdüremeyeceğini belirterek acı tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

FİZİKSEL MAĞAZALAR KAPATILDI

Pazardan çekilme planı kapsamında düğmeye basan ünlü zincir, ilk etapta markanın Manchester ve Leeds kentlerindeki fiziksel mağazalarının faaliyetlerine son verdi. Bu kararla birlikte söz konusu şehirlerdeki mağazalar tamamen boşaltıldı.

DİJİTAL VEDA DA GERÇEKLEŞECEK

Şirketin aldığı karar sadece sokak mağazacılığıyla sınırlı kalmadı. Fiziksel mağazaların kapanmasının ardından şirketin operasyon yürüttüğü tüm dijital platformları ve internet satış ağı da kısa süre içinde kapatılacak. Böylece markanın pazardaki varlığı tamamen sonlandırılmış olacak.

STOKLARI ERİTMEK İÇİN TARİHİ İNDİRİM

Pazardan tamamen çekilmeden önce depolarındaki devasa stokları eritmek isteyen firma, internet sitesinde tarihi bir indirim kampanyasına imza attı. Müşterilerine sunduğu ürün kataloğunda fiyatları yüzde 80 ile 90 oranında düşüren Hip, bu devasa indirimle elindeki son ürünleri paraya çevirip stokları sıfırlamayı hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com
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