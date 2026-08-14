Giresun’u fırtına ve sağanak vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü

Giresun'da şiddetli yağışlar sonrası derelerin su seviyesi yükseldi.

TİREBOLU-DOĞANKENT YOLU GÜVENLİK AMACIYLA KAPATILDI

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Tirebolu- Doğankent kara yolunda taş ve ağaç dallarının düşmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi. Güvenlik amacıyla yolun karşılıklı olarak ulaşıma kapatıldığı aktarılan açıklamada, temizlik çalışmalarının ekipler tarafından başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu güzergahı kullananlardan uyarı ve yönlendirmeleri dikkate almaları istendi.

YAĞLIDERE'DE DERE TAŞTI, HES DUVARLARI ZARAR GÖRDÜ

Yağlıdere ilçesi Günece köyündeki Dalıp Deresi şiddetli yağışlar sonrası taştı. Dere üzerindeki hidroelektrik santrali (HES) selde zarar gördü.

KÖY YOLLARINDA HEYELAN VE TAŞKIN ALARMI

Öte yandan bazı ilçelerin mahalle ve köy yollarında da toprak kaymaları ile menfezlerde taşkınlar meydana geldiği öğrenildi. Ekipler, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

BİR ÇOK İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Derelerin yükselen su seviyesi nedeniyle Espiye, Yağlıdere, Keşap gibi ilçelerde yerleşim yerleri su taşkını tehlikesi yaşarken, Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde taşan dere suları su baskınlarına yol açtı.

Belde merkezinden geçen derenin taşması sonucu bir çok iş yeri zarar gördü. Vatandaşlar suların çekilmesinin ardından temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: Haberler.com