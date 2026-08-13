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Zile'de Polis Memuru Keneden Hayatını Kaybetti

Zile'de Polis Memuru Keneden Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Zile ilçesinde görevli 48 yaşındaki polis memuru A.K., kene tutunması sonrası yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Samsun'da tedavi gören memur, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle yaşamını yitirdi; kesin neden otopsiyle belirlenecek.

Tokat'ın Zile ilçesinde görev yapan 48 yaşındaki polis memuru, kene tutunması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Amasya'nın Suluova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Zile İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru A.K. (48), yaklaşık 3 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Zile Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından A.K., ileri tetkik ve tedavi için Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan A.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle öldüğü tahmin edilen A.K.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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