İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 21-22 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Taşoluk Mahallesi’nde Efser, Farabi ve İlham sokaklarında 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hadımköy Mahallesi’nde Huri ve Mevlana sokaklarında 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında yatırım ve yeni kablo bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAĞCILAR

Bağlar Mahallesi’nde 16., 17., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sokaklar ile Osman Paşa ve Yavuz Sultan Selim sokaklarında 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Sokak’ta 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağlar Mahallesi Osman Paşa Sokak’ta 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

100. Yıl Mahallesi’nde 2212., 2215., 2216., 2218., 2219., 2221. ve 2223. sokaklar ile Mustafa Kemal Sokak’ta 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENLER

Nine Hatun Mahallesi 107. Sokak’ta 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AVCILAR

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Aydın Sokak’ta 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ambarlı Mahallesi’nde Alo, Birdal, Dr. Sadık Ahmet, Güleryüz, Toprak ve Yalı sokaklarında 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Denizköşkler Mahallesi’nde Dr. Sadık Ahmet, Dilek, Ersoy, Keskin, Mert, Orhan Kemal, Orhan Veli, Reyhan, Seçkin, Tel, Zafer, Çalgı, İyibaş, Şehit Serhat Şanlı ve Şen sokaklarında 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde Fidan, Mahir, Nergis ve Yıldırım Beyazıt sokaklarında 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta ve Denizköşkler Mahallesi Ersoy Sokak’ta 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

Saadetdere Mahallesi’nde 106. ve 98. sokaklar ile Peyami Safa Sokak’ta 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yenikent Mahallesi’nde 663., 664., 665., 676. ve 679. sokaklarda 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Kayabaşı Mahallesi Veysel Karani Sokak’ta 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kayabaşı Mahallesi’nin bazı bölgelerinde 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAYRAMPAŞA

Ortamahalle Mahallesi’nde Emin Efendi, Huzur, Maltepe, Numunebağı, Oğuzhan, Topkapı Maltepe, İbrahimağa ve Şirin sokaklarında 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında manevra çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ZEYTİNBURNU

Maltepe Mahallesi Topkapı Maltepe Sokak’ta 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında manevra çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

Fatih Mahallesi’nde Cengiz Topel, Hamza Pınar, Salkım, Seher ve Çanakkale Şehitleri sokaklarında 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.