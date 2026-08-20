Haberler

Şehir ayağa kalktı! Ünlü teknik adamdan kadın gazetecilere tepki çeken sözler

Şehir ayağa kalktı! Ünlü teknik adamdan kadın gazetecilere tepki çeken sözler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akyaka'daki kahvaltı organizasyonunda kadın basın mensuplarına "Bilsem kısırımı, altınımı alırdım, gün yapardık" diyen Muğlaspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak eleştirilerin hedefi oldu. Kulüp yönetimi, söz konusu ifadelerin bağlamından koparılarak farklı bir noktaya çekilmesini savundu.

  • Trendyol 1. Lig ekibi Muğlaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Akyaka'daki basın buluşmasında kadın gazetecilere yönelik cinsiyetçi ve küçümseyici bulunan sözler sarf etti.
  • Koşukavak'ın sözleri salondaki gazeteciler, basın meslek örgütleri ve kamuoyunun sert tepkisine yol açtı.
  • Muğlaspor Kulübü, sözlerin yanlış anlaşıldığını savunan bir açıklama yayımlarken; Bodrum Gazeteciler Cemiyeti ve Muğla Barosu, teknik adamı özür dilemeye davet etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, basın buluşmasında kadın gazetecilere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Gelen tepkilerin ardından Muğlaspor Kulübü yazılı bir açıklama yayımladı.

''BİLSEM KISIRIMI, ALTINI ALIR GELİRDİM''

Akyaka'da futbolcular, aileleri, yönetim ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen tanışma kahvaltısında gazetecilerle bir araya gelen Yalçın Koşukavak, salondaki kadın gazetecilerin yoğunluğunu görünce "Daha önce basın toplantısında bu kadar bayan görmemiştim. Sizde şimdi soru da yoktur. Bilsem kısırımı da altınımı da alır gelirdim, gün yapardık." dedi. 

SÖZLERİ TEPKİ ALDI

Koşukavak'ın bu sözleri cinsiyetçi ve küçümseyici bulunarak gerek salondaki gazetecilerin gerekse basın meslek örgütleri ile kamuoyunun sert tepkisine yol açtı.

MUĞLASPOR'DAN ALELACELE AÇIKLAMA

Olayın ardından açıklama yapan Muğlaspor yönetimi, deneyimli teknik adamın sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın sarf ettiği bazı sözlerin bağlamından koparılarak farklı bir noktaya çekilmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Hocamız, kadın basın mensuplarının yoğun katılımına dikkati çekmiş; daha önce görev yaptığı hiçbir şehirde bu kadar fazla kadın gazetecinin bir arada bulunduğu bir ortamla karşılaşmadığını belirterek memnuniyetini dile getirmek istemiştir." ifadelerine yer verildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Muğlaspor'un savunmasına rağmen Bodrum Gazeteciler Cemiyeti ve Muğla Barosu gibi kurumlar, yapılan bu açıklamayı yetersiz bularak Yalçın Koşukavak’ı kadın gazetecilerden ve kamuoyundan özür dilemeye davet etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız

ABD'den savaşın boyutunu değiştirecek hamle: Tarihin en serti...
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem

Beşik gibi sallanan kıtada korkunç bir deprem daha

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu
Yönetim kurulu üyelerini istifaya davet eden başkanı görevden aldılar

Yönetim kurulu üyelerini istifaya davet eden başkanı görevden aldılar
Açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı'dan İngiliz efsanelere sert tepki!

Hedefindeki isimler öyle böyle değil! Acun'u daha böyle görmediniz
Esenyurt’ta yakalanan firari nezarette intihara kalkıştı, hastanede öldü

12 ayrı suçtan aranıyordu! Nezarette intihar etti
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Beşiktaş'a Trossard şoku

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup

Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor'dan şok mağlubiyet