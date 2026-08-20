Şehir ayağa kalktı! Ünlü teknik adamdan kadın gazetecilere tepki çeken sözler

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, basın buluşmasında kadın gazetecilere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Gelen tepkilerin ardından Muğlaspor Kulübü yazılı bir açıklama yayımladı.

''BİLSEM KISIRIMI, ALTINI ALIR GELİRDİM''

Akyaka'da futbolcular, aileleri, yönetim ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen tanışma kahvaltısında gazetecilerle bir araya gelen Yalçın Koşukavak, salondaki kadın gazetecilerin yoğunluğunu görünce "Daha önce basın toplantısında bu kadar bayan görmemiştim. Sizde şimdi soru da yoktur. Bilsem kısırımı da altınımı da alır gelirdim, gün yapardık." dedi.

SÖZLERİ TEPKİ ALDI

Koşukavak'ın bu sözleri cinsiyetçi ve küçümseyici bulunarak gerek salondaki gazetecilerin gerekse basın meslek örgütleri ile kamuoyunun sert tepkisine yol açtı.

MUĞLASPOR'DAN ALELACELE AÇIKLAMA

Olayın ardından açıklama yapan Muğlaspor yönetimi, deneyimli teknik adamın sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın sarf ettiği bazı sözlerin bağlamından koparılarak farklı bir noktaya çekilmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Hocamız, kadın basın mensuplarının yoğun katılımına dikkati çekmiş; daha önce görev yaptığı hiçbir şehirde bu kadar fazla kadın gazetecinin bir arada bulunduğu bir ortamla karşılaşmadığını belirterek memnuniyetini dile getirmek istemiştir." ifadelerine yer verildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Muğlaspor'un savunmasına rağmen Bodrum Gazeteciler Cemiyeti ve Muğla Barosu gibi kurumlar, yapılan bu açıklamayı yetersiz bularak Yalçın Koşukavak’ı kadın gazetecilerden ve kamuoyundan özür dilemeye davet etti.