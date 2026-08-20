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Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem

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Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem
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Peru’nun Ayacucho bölgesinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Lima’dan da hissedilen deprem sonrası bölgede panik yaşanırken, dağlık alanda toprak kayması oluştuğu görüldü. Depremde herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • Peru'nun Ayacucho bölgesindeki Upahuacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem, 66,7 kilometre derinlikte kaydedildi ve Peru'nun Ica, Arequipa ve başkent Lima kentlerinde hissedildi.
  • Depremin merkez üssüne yakın Upahuacho'daki dağlık bölgede toprak kayması meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun güneyindeki And Dağları'nda korkutan bir deprem meydana geldi.

7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre deprem, yerel saatle 13.00'te, Ayacucho bölgesindeki Upahuacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısında kaydedildi. Sarsıntının 66,7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) ise depremin büyüklüğünü 7.2 şiddetli olarak duyurdu. 

BAŞKENTTEN DE HİSSEDİLDİ

Şiddetli sarsıntı, Peru'nun güneyindeki Ica ve Arequipa'nın yanı sıra başkent Lima'da da hissedildi. Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DAĞLARI YERİNDEN OYNATTI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin merkez üssüne yakın Upahuacho'daki dağlık bölgede sarsıntının ardından toprak kayması meydana geldiği görüldü.

Yetkililerin bölgede olası hasar ve depremin yol açabileceği ikincil tehlikelere ilişkin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

Umut Halavart
Umut Halavart
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