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Ronaldinho, 46 yaşında futbola geri döndü

Ronaldinho, 46 yaşında futbola geri döndü
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Futbol dünyasının efsanevi isimlerinden Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor. 46 yaşındaki Brezilyalı efsanenin, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna FC ile anlaştığı belirtildi.

Dünya futbol tarihinin en yetenekli isimleri arasında gösterilen Brezilyalı efsane Ronaldinho, 11 yıllık aranın ardından yeşil sahalara geri dönme kararı aldı. 46 yaşındaki yıldız futbolcu, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna FC ile anlaşma sağladı.

ÇİFTE GÖREV: HEM SAHADA HEM YÖNETİMDE

Son olarak 2015 yılında Fluminense forması giyen ve ardından kariyerini noktalayan Ballon d'Or sahibi efsane, İtalyan kulübünde sadece futbolcu olarak görev yapmayacak. Ronaldinho, aynı zamanda Ravenna FC'nin kulüp elçiliğini üstlenecek ve kulübün hissedarları arasında yer alarak yönetim kanalında da aktif rol oynayacak.

''TOP ÜSTÜNDE YENİDEN DANS İÇİN SABIRSIZLANIYORUM''

Açıklamalarda bulunan Brezilyalı yıldız, arkadaşı Ignazio Cipriani'nin sahibi olduğu kulübe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Yeni renkler, aynı gülümseme. Yeni bir hikaye yazmak ve topun üzerinde yeniden dans etmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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