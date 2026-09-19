İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 20-21 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Merkez-Cihangir mahallesinde Arpacı, Bebe, Hardal, Keramet ve Çiğdem sokakları ile Merkez mahallesinde Estim, Keramet, Pınar, Tıpatan ve Çiğdem sokaklarında, 21 Eylül 2026 günü saat 09.00 ile 17.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün, aynı saatler arasında Merkez-Denizköşkler mahallesinde Dr. Sadık Ahmet, Dişçi, Efe ve Şanlı sokaklarında da abone/şube bağlantısı çalışması sebebiyle kesinti uygulanacaktır. Yine Merkez-Denizköşkler mahallesinde Ahmet Kaya, Akkoyun, Asma, Denizköşkler, Fikret, Koru Çıkmazı, Mehtap, Salkım, Yakamoz ve İstek sokaklarında aynı nedenle ve aynı saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bakırköy

Merkez-Yeşilköy mahallesinde Ahmet Taner Kışlalı sokağı ile Zeytinburnu ilçesi Merkez-Seyitnizam mahallesinde G/4, G/5, G/6, G/7, G/8, Mevlana ve Şehit Erkan Alyanak sokaklarında, 21 Eylül 2026 günü saat 08.00 ile 15.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Merkez-Ataköy 2, 5 ve 6. Kısım mahallesinde 19 Mayıs sokağı ile Zeytinburnu ilçesi Merkez-Merkezefendi mahallesinde G/42, G/43, G/49, G/51, G/52, G/53, G/54, G/55, G/56, Gümüşsuyu Davutpaşa, Mevlana ve Mevlevihane sokaklarında, aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle kesinti yaşanacaktır. Ayrıca Yeşilköy mahallesinde aynı gün, saat 09.00 ile 17.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beşiktaş

Merkez-Dikilitaş mahallesinde Dikilitaş sokağında, 21 Eylül 2026 günü saat 09.00 ile 17.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Merkez-Muradiye mahallesinde Muradiye Deresi sokağı ile Şişli ilçesi Merkez-Teşvikiye mahallesinde Barakalar ve Muradiye Dere sokaklarında ise aynı gün, aynı saatler arasında yatırım/ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması yapılacağından elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Merkez-Kavaklı mahallesinde Turgut Özal, İdil ve İkram sokaklarında, 21 Eylül 2026 günü saat 09.00 ile 17.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Merkez-Yakuplu mahallesinde 14, 2, 226, 228, 81, 83, 85 ve 87. sokaklar ile Hürriyet ve Osman Gazi sokaklarında ise aynı gün, aynı saatler arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Esenler

Merkez-Nine Hatun mahallesinde 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve 130. sokaklar ile Ayazma, Aziziye, Horasan ve Malazgirt sokaklarında, 21 Eylül 2026 günü saat 09.00 ile 12.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca Merkez-Fevzi Çakmak mahallesinde 1105, 1107, 1107/1 ve 1108. sokaklar ile Atışalanı sokağında; Menderes mahallesinde 301, 302 ve 304. sokaklar ile Atışalanı, Ömer Seyfettin ve İnönü sokaklarında; Mimar Sinan mahallesinde 76 ve 78. sokaklar ile İstanbul sokağında; Nine Hatun mahallesinde 163 ve 164. sokaklar ile Aziziye, Seyit Onbaşı ve İnönü sokaklarında; Yavuz Selim mahallesinde İstanbul sokağında, aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

Merkez-Zafer mahallesinde Haramidere Yolu ve Tonguç Baba sokaklarında, 21 Eylül 2026 günü saat 09.00 ile 12.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Merkez-Saadetdere mahallesinde 2 ve 86. sokaklar ile Abdi İpekçi ve Marmara sokaklarında, aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle kesinti yaşanacaktır. Merkez-Süleymaniye mahallesinde 715, 726, 727, 728, 754, 755 ve 762. sokaklar ile Hacı Bektaş Veli sokağında, aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Yine Merkez-Süleymaniye mahallesinde 716, 717, 726, 754 ve 800. sokaklar ile Hacı Bektaş Veli sokağında ve Yenikent mahallesinde Hacı Bektaş Veli sokağında, aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle kesinti yaşanacaktır. Merkez-Koza mahallesinde 1638. sokakta, aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Son olarak Merkez-Akçaburgaz mahallesinde 1591, 3038 ve 3088. sokaklarda, aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Silivri

Merkez-Selimpaşa mahallesinde 6205. sokakta, 21 Eylül 2026 günü saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

Merkez-Uğur Mumcu mahallesinde 2273, 2274, 2275 ve N sokaklar ile Orhan Gazi sokağında, 21 Eylül 2026 günü saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım/dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Merkez-Cebeci mahallesinde 2488, 2510, 2510/1 ve Z sokaklarında, aynı gün saat 10.00 ile 18.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle kesinti yaşanacaktır. Son olarak Merkez-Uğur Mumcu mahallesinde 2142, 2143, 2144 ve I sokaklarında, aynı gün saat 10.00 ile 18.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.