Haberler

Kamerun ordusunun subayları Türkçe öğreniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kamerun ordusunun subayları Türkçe öğreniyor
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen askeri eğitim iş birliği süreçleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye’de kurmaylık eğitimi alacak olan Kamerunlu subaylar, eğitim maratonunun ilk adımı olan Türkçe dil hazırlığını tamamlayarak diplomalarına kavuştu.

  • Kamerunlu subaylar, Türkiye'de alacakları kurmaylık eğitimi öncesinde Türkçe dil kursunu tamamlayarak diplomalarını aldı.
  • Diploma töreni, Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi.
  • Türkçe kursunu tamamlayan Kamerunlu subaylar, Türkiye'de kurmaylık eğitimi görecek.

Türkiye, yabancı askerî personele yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kamerunlu subaylar, Türkiye’de alacakları kurmaylık eğitimi öncesinde Türkçe dil kursunu tamamlayarak diplomalarını aldı. Tören, Kamerun’un başkenti Yaounde’de düzenlendi.

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRENDİLER

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında yabancı askerî personele Türkçe eğitimi verildi. Kursu başarıyla tamamlayan subaylar, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Türkçe eğitimini tamamlayan askerî personel, böylece Türkiye’de başlayacak kurmaylık eğitimi öncesinde dil hazırlığını da tamamlamış oldu.

DİPLOMALARINI YAOUNDE'DE ALDILAR

Diploma töreni, Kamerun’un başkenti Yaounde’deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde gerçekleştirildi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından törenden fotoğraflar paylaşılırken, kursu tamamlayan subayların yakın zamanda Türkiye’ye gelerek kurmaylık eğitimi alacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DE KURMAYLIK EĞİTİMİ ALACAKLAR

Türkçe kursunu tamamlayan Kamerunlu subaylar, eğitimlerinin bir sonraki aşamasında Türkiye’de kurmaylık eğitimi görecek. Böylece askerî personelin Türkiye’deki eğitim sürecine dil hazırlığıyla başlaması sağlanacak.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Trump imzaladı: Rusya ve İran'a yönelik yaptırımları genişleten yasa yürürlükte

İmzayı attı: Ekonomik savaşı yeniden başlattı

Büyükçekmece'de inşaatta korku dolu anlar! Göçükte kalan işçilerden biri kurtarıldı

İstanbul'da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor

90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küme düşme hattındalar! Aston Villa, Tottenham'ı üzdü

İngiliz devinin kabusu sürüyor! Kendi sahalarında fiyasko
Yunanistan nüfus kaybına karşı kesenin ağzını açtı! Türkiye sınırına taşınana 10 bin Euro

Komşu keseyi açtı! Türkiye sınırına taşınana küçük bir servet ödenecek
Alanyaspor Çorum'dan 3 puanla döndü

Herkesin favori gördüğü Çorum'a sürprizi yaşattılar
Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme

Trabzon'dan Galatasaray'a flaş gönderme
'Rüzgar Alayı'ndan Gökçeada’da gövde gösterisi: Sesleri Atina’dan dahi duyuldu

'Rüzgar Alayı'ndan Türkiye'nin en uç kara parçasında gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek
Frankfurt Havalimanı'nda sıtma alarmı! Uçaktan taşındığı iddia edilen hastalık can aldı

Gizemli hastalık can aldı! Havalimanı çevresinde alarm verildi