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Eskişehir Çifteler'de kavgada Emrah Yakar öldü, ağabeyi ve Arda Yakar tutuklandı

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Eskişehir Çifteler'de kavgada Emrah Yakar öldü, ağabeyi ve Arda Yakar tutuklandı
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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bıçaklı kavgada öldürülen Emrah Yakar'ın ağabeyi Adem Yakar ile Arda Yakar tutuklandı. Diğer şüpheli U.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde bıçaklı kavgada öldürülen Emrah Yakar (25)'ın gözaltına alınan ağabeyi Adem Yakar (26) ile Arda Yakar (21) tutuklandı.

Çifteler ilçesine bağlı Adalar Mahallesi'nde önceki gün oto galericilik yapan Emrah Yakar, iş yerinde ağabeyi Adem Yakar, U.Ç. (41) ve Arda Yakar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yakar, bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Emrah Yakar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kavgaya karıştığı belirtilen ağabey Adem Yakar, U.Ç. ve Arda Yakar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Çifteler Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Adem Yakar 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan, Arda Yakar ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli U.Ç. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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