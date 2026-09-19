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Kayseri Kocasinan'da mangal yangınında iki evin çatısı küle döndü

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Kayseri Kocasinan'da mangal yangınında iki evin çatısı küle döndü
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde balkonda yakılan mangal nedeniyle çıkan yangın, iki evin çatısını küle çevirdi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde balkonda yakılan mangaldan çıkan yangında iki evin çatısı küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi 165. Sokak'ta bulunan iki katlı ikametin çatısında, iddiaya göre balkonda yakılan mangal nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Evin çatısı küle döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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