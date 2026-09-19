Yunanistan nüfus kaybına karşı kesenin ağzını açtı! Türkiye sınırına taşınana 10 bin Euro

Yunanistan, özellikle nüfusu hızla azalan sınır bölgeleri ve küçük adalarda yaşamı teşvik etmek için yeni destek paketlerini uygulamaya koyuyor.

Hükümet ve yerel yönetimler tarafından yürütülen programlarda ailelerin yanı sıra doktor, öğretmen, asker, güvenlik gücü ve diğer kamu çalışanlarına yönelik farklı imkanlar sunuluyor.

İLK PİLOT BÖLGE MERİÇ OLDU

Yunan hükümetinin yeniden yerleşim programında ilk uygulama alanı, Türkiye ve Bulgaristan sınırında bulunan Evros, yani Meriç bölgesi oldu. Program kapsamında belirlenen yerleşimlere taşınan hanelere 10 bin Euro’ya kadar mali yardım yapılıyor. Nüfusu 500 veya daha az olan yerleşimlere taşınanlara doğrudan 10 bin Euro destek sağlanırken, daha büyük yerleşimlerde verilecek tutar çocuk sayısına göre belirleniyor ve yine 10 bin Euro’ya kadar çıkabiliyor. Hükümet, uygulamayı nüfus kaybı yaşayan diğer sınır bölgelerine de yaymayı planlıyor. Yurt dışında yaşayan Yunan vatandaşları ile genç ailelerin de bu teşviklerden yararlanması hedefleniyor.

MEİS’TE AİLELERE YILLIK 5 BİN EURO

Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından açıklanan program kapsamında Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında yer alan Meis’te de kalıcı olarak yaşayan veya adaya yerleşen her haneye yıllık 5 bin Euro ödeme yapılacak. Aileler, her çocuk için ayrıca bin Euro destek alacak. Yardımdan yararlanabilmek için adada en az bir yıl ikamet etme şartı bulunuyor. Mevcut ada sakinlerine ilk ödemelerin 2027 başında yapılması planlanırken, yeni yerleşenler ödemelerini 2028'den itibaren almaya başlayacak. Adada görev yapan kamu personeli, güvenlik güçleri ve askerlere de yıllık 5 bin Euro ek ödeme verilecek. Bunun yanı sıra eski konutların yenilenerek doktor, öğretmen, sahil güvenlik personeli ve diğer kamu çalışanlarının kullanımına ücretsiz sunulması planlanıyor.

İNCİRLİADA’DA YENİ DOĞUMA 3 BİN EURO

Nüfus kaybıyla mücadele eden bölgelerden biri olan İncirliada’da da doğumları teşvik etmek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Nisyros Belediyesi tarafından yürütülen program kapsamında, adada doğan her çocuk için aileye bir defaya mahsus 3 bin Euro ödeme yapılacak. Destekten yararlanabilmek için doğum sırasında ailenin adanın daimi sakini olması ve belediyeye kayıtlı bulunması gerekiyor. Belediye ayrıca adada dünyaya gelen çocuklara 5 yaşına kadar aylık 150 Euro ödeme yapılması seçeneğini değerlendiriyor.

DOKTORLARA ÜCRETSİZ EV VE EK ÖDEME

Nüfusu azalan adalarda sağlık personeli açığının giderilmesi için de çeşitli teşvikler uygulanıyor. Sifnos’ta görev yapan doktorlara ücretsiz konutun yanı sıra aylık 300 Euro ek ödeme ve ayda iki gidiş-dönüş feribot bileti desteği sağlanıyor. Elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel giderlerin karşılanması da planlanan destekler arasında bulunuyor. Yunanistan'ın bazı ada ve uzak bölgelerinde geçici görevlendirilen doktorlara ise bir aylık çalışma karşılığında 2 bin 100 Euro’ya kadar ek ödeme yapılabiliyor. Uygulama, Ege Denizi'ndeki çok sayıda sağlık kuruluşunu kapsıyor.

ÖĞRETMENLERE KİRA, YEMEK VE ULAŞIM DESTEĞİ

Nüfus kaybıyla mücadele kapsamında eğitim çalışanları için de çeşitli teşvikler devreye alındı. Bazı adalarda görev yapan öğretmenlere kira, yemek ve ulaşım desteği sağlanırken, 2026-2027 eğitim yılında yeni atanan ve sözleşmeli öğretmenlere feribot biletlerinde yüzde 50'ye varan indirim uygulanıyor.

Kaynak: Haberler.com