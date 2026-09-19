Ferdi Kadıoğlu forma giydi! Brighton Arsenal'i sahadan sildi

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Premier Lig'in 5. haftasında haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Brighton, taraftarı önünde ağırladığı şampiyonluk adaylarından Arsenal'i 3-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

BRIGHTON'DAN GOLLER PEŞ PEŞE

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Pascal Grob, 45. dakikada Charalampos Kostoulas ve 57. dakikada Chema Andres kaydetti.

FERDİ KADIOĞLU İLK 11'DE FORMA GİYDİ

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kalmayı başardı.

ARSENAL İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Brighton formda rakibini puansız gönderirken 10 puana yükseldi. Bu sezon ilk kez kaybeden Arsenal, 12 puanda kaldı.