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Frankfurt Havalimanı'nda sıtma alarmı! Uçaktan taşındığı iddia edilen hastalık can aldı

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Frankfurt Havalimanı'nda sıtma alarmı! Uçaktan taşındığı iddia edilen hastalık can aldı
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Almanya'nın Frankfurt kentinde nadir görülen "havalimanı sıtması" vakaları paniğe neden oldu. Frankfurt Havalimanı çevresinde yaşayan bazı kişilerde, sıtmanın normalde görülmediği bir bölgede ortaya çıkan enfeksiyon tespit edildi. Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenler olurken, havalimanında çalışan bazı kişiler de tedavi altına alındı.

  • Frankfurt Havalimanı çevresinde ortaya çıkan sıtma vakaları nedeniyle Almanya'da sağlık yetkilileri inceleme başlattı.
  • Schwanheim bölgesinde yaşayan üçüncü bir kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti; ağustos ayında bir havalimanı çalışanı da aynı hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti.
  • Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport, 4-6 Temmuz tarihleri arasında toplam altı çalışanın sıtmaya yakalandığını duyurdu.

Frankfurt'ta sıtma vakaları nedeniyle inceleme başlatıldı. Havalimanı bağlantılı vakalar dikkat çekti.

FRANKFURT'TA SIRA DIŞI SITMA VAKALARI

Frankfurt Havalimanı çevresinde ortaya çıkan sıtma vakaları, Almanya'da sağlık yetkililerinin dikkatini çekti. The Sun gazetesinin haberine göre, Frankfurt'a yapılan uçuşların ardından tropikal hastalığa yakalanan bazı kişiler hastaneye kaldırıldı. Vakaların hangi ülkelerden yapılan uçuşların ardından ortaya çıktığı henüz netlik kazanmadı. Frankfurt Havalimanı'nın kuzeyindeki Schwanheim bölgesinde yaşayan üçüncü bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Daha önce ağustos ayında bir havalimanı çalışanı aynı hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti.

HASTALAR ENDEMİK BÖLGEYE SEYAHAT ETMEDİ

Almanya'daki vakalarda dikkat çeken ayrıntı, hastaların yakın zamanda sıtmanın yaygın olduğu bölgelere gitmemiş olması oldu. Şehir yetkilileri, "Her iki kişi de sıtmanın yaygın olduğu bir bölgeye seyahat etmemiş ve havalimanında çalışmamış olmalarına rağmen, sıtmaya neden olan Plasmodium falciparum parazitiyle enfekte olmuştu" açıklamasını yaptı. Sıtma, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık doğrudan insandan insana geçmiyor.

"HAVALİMANI SITMASI" İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Uzmanlar, vakaların "havalimanı sıtması" olarak bilinen nadir bir durumla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Bu durum, enfekte bir sivrisineğin uçak veya bagaj içerisinde taşınarak sıtmanın görülmediği bir bölgeye ulaşması ve burada bir kişiyi ısırmasıyla ortaya çıkabiliyor. Frankfurt Havalimanı yetkilileri, olası vakaları kontrol altına almak amacıyla temmuz ayında tesis çevresine sivrisinek tuzakları yerleştirdi.

ALTI HAVALİMANI ÇALIŞANI HASTALIĞA YAKALANDI

Almanya'nın halk sağlığı ve hastalık kontrol kurumu Robert Koch Enstitüsü, 4 Temmuz ile 6 Temmuz tarihleri arasında bazı havalimanı çalışanlarının sıtma nedeniyle hastalandığını açıkladı. Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport şirketi ise toplam altı çalışanın hastalığa yakalandığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada, "Tüm çalışanlarımıza kapsamlı bilgi verdik ve herhangi bir belirti yaşamaları durumunda doktora başvurmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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