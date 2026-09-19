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Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 4 dakikada tepetaklak oldu

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Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 4 dakikada tepetaklak oldu
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Premier Lig'in 5. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, maçın başında yediği gollerle Newcastle United'a 2-1 kaybetti ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Premier Lig'in 5. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United, 2-1 kazandı.

NEWCASTLE MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte baskıyı kuran Newcastle United, henüz 2. dakikada Joe Willock’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Erken golün şokunu atlatamayan Hull City, 6. dakikada Lewis Hall’ın şık vuruşuna engel olamadı ve skor 2-0’a geldi. Ev sahibi ekip ilk yarının son anlarında Yoane Wissa ile bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ALI-CHO'NUN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıda oyunu dengelemek isteyen Hull City, oyuna sonradan dahil olan Mohamed-Ali Cho'nun 66. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirerek skoru 2-1’e getirdi ve takımı adına umutları yeşertti. Kalan dakikalarda beraberlik için yüklenen Hull City, aradığı ikinci golü bulamayınca sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. 

BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte 5. hafta sonunda bu sezondaki ilk yenilgisini tatmış olan Hull City, 8 puanda kaldı. Newcastle United bu galibiyetle rakibiyle puanını eşitledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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