İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 2-3 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Ömerli Mahallesi'nde bulunan İhsangazi Caddesi çevresinde 2 Haziran 2026 tarihinde saat 00.05 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Anadolu Mahallesi'nde bulunan Amiral, Fatmagül, Hoşdere, Mareşal Fevzi Çakmak ve Tayfur sokakları ile Atatürk Mahallesi'nde bulunan Tevhid Sokak'ta 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında deplase çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Beyoğlu, Fidan ve Mimarsinan sokaklarında 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ambarlı Mahallesi'nde bulunan Kocatepe, Nilüfer ve Orkide sokaklarında 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bakırköy

Ataköy 2., 5. ve 6. Kısım Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Sokak'ta 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Zeytinburnu

Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan G/42, G/43, G/49, G/51, G/52, G/53, G/54, G/55, G/56, Gümüşsuyu Davutpaşa, Mevlana ve Mevlevihane sokaklarında 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayrampaşa

Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan Hekim, Süleyman Şah, Çalıkuşu, Çimenzar ve İrem sokaklarında 2 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 107. Sokak, Altıntepe, Dağ, Sevgi Çiçeği, Çakmak, Çağdaş ve İntepe sokaklarında 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Altıntepe, Barbaros, Kaptan ve İntepe sokaklarında 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Akser, Akyol, Başkomutan, Elvan, Gezgin, Hanımeli, Lüle, Saruhan, Selvi, Seyit Onbaşı, Tufan ve Şanlı sokaklarında 2 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında yeni trafo merkezi yatırımı kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Aytaç, Begüm, Ebru, Emiroğlu, Erdinç, Fedai, Göktürk, Gözde, Gürbüz, Hürmüz, Kale, Morlale, Okan, Sebat, Servet, Sinem, Tavşanlı, Ufuk, Venüs, Ziya Gökalp ve İhsan sokakları ile Sahil Mahallesi'nde bulunan Adalet, Aktoprak ve Çelebi sokaklarında 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çatalca

Oklalı Mahallesi'nde bulunan Şahinler Sokak'ta 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Oruçreis Mahallesi'nde bulunan Tekstilkent bölgesinde 3 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziosmanpaşa

Mevlana Mahallesi'nde bulunan 904., 910., 911., 911/1. ve Sefa sokaklarında 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kağıthane

Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Banu ve Batanay sokakları ile Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan Alaca, Bayır, Dar, Eyalet, Figen, Gayretli, Göl, Gülbahçe, Kalem, Kalem Çıkmazı, Kanca, Karaşahin, Kartanesi, Kıvılcım, Kıvılcım Çıkmazı, Kubilay, Kuytu, Mevlüt Bakırtas, Mutlu, Suadiye, Ulubatlı, Çakır, Çemenzar, Çiçek, Şehit Karakuşlar ve Şerefe sokaklarında 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke unsurlarının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı bölgelerde 3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında da yenileme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer

Maslak Mahallesi'nde bulunan bazı bölgelerde 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Uskumruköy Mahallesi'nde bulunan bazı bölgelerde 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke unsurlarının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Maden Mahallesi'nde bulunan Boğaziçi, Desen, Figen, Firuzan, Firuze, Kehribar, Kıymet Çıkmazı, Sıla, Uludağ, Yazgülü, Yunus Emre, Yunus Emre 2, Zuhal ve Zülal sokaklarında 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke unsurlarının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Uskumruköy Mahallesi'nde bulunan Ayvacık ve Uskumru sokaklarında 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke unsurlarının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Demirciköy Mahallesi'nde bulunan bazı bölgelerde 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke unsurlarının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Şişli

Maslak Mahallesi'nde bulunan bazı bölgelerde 2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.