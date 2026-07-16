İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 17-18 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Hadımköy Mahallesi’nde bulunan Dr. Mithat Martı ve İbni Sina sokaklarında, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar

Üniversite Mahallesi’nde bulunan Bahar, Cemil Meriç, E 5 Yanyol, Erik, Güvenç, Kiraz, Peyami Safa, Selvi, Yasa ve Çınar sokaklarında, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

Şirinevler Mahallesi’nde bulunan 1. Billur, Alptekin, Barbaros, Bayburt, Berrak 1, Fetih, Göktaş, Karaoğlanoğlu, Kocasinan, Kocasinan 5, Kocasinan 6, Mareşal Fevzi Çakmak 4, Mithatpaşa 1, Mithatpaşa 7, Tekel, Tevfik Fikret, Zeki Müren, Önder 1 ve Şehit Yarbay Cesur sokaklarında, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Adnan Kahveci, Ferit Selimpaşa, Fevzi Çakmak ve Mahmut Ardıç sokakları ile Siyavuşpaşa Mahallesi’nde bulunan Bankacılar, Begonya, Güzide Hanım, Kaktüs, Lavanta, Mahmut Ardıç ve Şebboy sokaklarında, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Başakşehir Mahallesi’nde bulunan Necati Coşan ve Nurettin Topçu sokaklarında, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir Mahallesi’nde bulunan Anafartalar ve Atilla Altıkat sokaklarında, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir Mahallesi’ndeki Anafartalar Sokağı’nda, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Kavaklı Mahallesi’nin bazı bölgelerinde, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece

Murat Çeşme ve Mimar Sinan Merkez mahallelerinin bazı bölgelerinde, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Arif, Aydınlar, Ayvaz, Ağaçkakan, Babadağ, Bahtiyar 1, Bakla, Bayram 1, Burçhan, Cumhuriyet 4, Doğa 1, Florya, Gaye 1, Güven 1, Köprü 1, Lalapaşa, Lider, Maden, Moral, Nedim, Ortanca, Seçkinler, Tarlakuşu, Tolga 1, Yaprak 2, Yunus 1, Çakır, Şadırvan, Şahinler, Şölen 1 ve Şimşek 1 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı çalışma kapsamında Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan Ay, Cumhuriyet 4, D 100 Karayolu, Esendal, Güneş 4, Mücevher, Nebil, Sardunya 1, Sarp, Şafak 1 ve Şahinler sokakları da etkilenecektir. Kesinti, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

Esenler

Birlik Mahallesi’nde bulunan 868, 869 ve Karaoğlanoğlu sokaklarında, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Havaalanı Mahallesi’nde bulunan Gelendört, Göl, Gölcük ve Taşocağı sokaklarında, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Tuna Mahallesi’ndeki Tuna Sokağı’nda, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

Barbaros Hayrettin Paşa ve Cumhuriyet mahallelerinin bazı bölgelerinde, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Zafer Mahallesi’ndeki Adile Naşit Sokağı’nda, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ardıçlı Mahallesi’nde bulunan 793, 794, 795 ve Ispartakule sokakları, Balıkyolu Mahallesi’ndeki 503. Sokak, Sultaniye Mahallesi’ndeki Aşık Şenlik Sokağı, Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan 737, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 752, 753, 756, 757, 758, 759, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 828, 831 ve Ispartakule sokakları ile Yenikent Mahallesi’nde bulunan 690 ve Aşık Şenlik sokakları kesintiden etkilenecektir. Bu bölgelerde 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Balıkyolu Mahallesi’nde bulunan Balina ve Yonca sokakları ile İnönü Mahallesi’nde bulunan 348, 353, 358, 360, 361, 362, 364, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, Belde, Doğan Araslı ve Mandıra sokaklarında, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yenikent Mahallesi’nde bulunan 661, 662, 663, 685 ve Aşık Şenlik sokaklarında, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ardıçlı Mahallesi’ndeki Ispartakule Sokağı, Balıkyolu Mahallesi’nde bulunan 500, 501, 502, 506, 507, 508, 509, 510, 512 ve 514. sokaklar ile Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan 714, 718, 719, 724, 725, 726, 727, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 747, 748, 749, 751, 764, 780, 807, 826, 827, 828, 829, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839, 841, 843, 844, Hacı Bektaş Veli ve Ispartakule sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle gerçekleştirilecektir.

Güngören

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde bulunan Altay, Gündoğdu, Kınalıtepe ve Şair Ahmet Kutsi Tecer sokaklarında, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Silivri

Fatih Mahallesi’nde bulunan Fethi Elmas ve Yarbaşı sokakları ile Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan Ahmet Kemalbey, Asımbey, Atatürk, Bekir Göksel, Bostan, Cami İçi, Fikret Gündoğan, Hüseyin Tufan, Kutsal, Küçükyalı, Marina, Piripaşa, Tuzhane, Yarbaşı, Yusuf Dibek, Ziyabey, İskele Geçidi ve İzzet Uluşahin sokaklarında, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Fahrettin Berktaş, Hasan Düzağaç, Hayrettin Mucuk, Hüsnü Çağlar, Muharrem Munduz, Şehit Fikret Şantar, Şehit Hüseyin Karataş, Şehit Mehmet Duraca, Şehit Nusret Şahin, Şehit Olcay Özcan ve Şehit Şahin Yıldırım Çıkmazı sokaklarında, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyük Çavuşlu Mahallesi’ndeki Gölet Caddesi’nde, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.