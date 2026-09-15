İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 15-16 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Mehmet Akif Ersoy ve Taşoluk mahallelerindeki bazı sokaklarda abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bağcılar

16 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında, 100. Yıl mahallesi ile Esenler ilçesi Oruçreis ve Turgutreis mahallelerindeki bazı sokaklarda abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 15 Temmuz ve Mahmutbey mahalleleri ile Küçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme mahallesindeki bazı sokaklarda yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 15 Temmuz mahallesindeki İstiklal sokağı ve çevresindeki bazı sokaklarda yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bahçelievler

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Fevzi Çakmak ve Zafer mahallelerindeki bazı sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez ve Çobançeşme mahallelerindeki bazı sokaklarda yine kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Fevzi Çakmak ve Çobançeşme mahallelerindeki bazı sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Kocasinan Merkez ve Zafer mahallelerindeki bazı sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Çobançeşme mahallesindeki bazı sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Yenibosna Merkez mahallesindeki 29 Ekim sokağında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Çobançeşme mahallesindeki Mithatpaşa, Okul ve Rüstempaşa sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Başakşehir

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, Bahçeşehir 2. Kısım mahallesindeki bazı sokaklarda abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında, Kayabaşı mahallesindeki Kayaşehir sokağında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Beşiktaş

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Cihannüma mahallesindeki bazı sokaklarda abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Nisbetiye mahallesindeki Doğa sokağında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Beylikdüzü

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Adnan Kahveci mahallesindeki Bulut, Dolunay ve Kazım Karabekir sokaklarında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün aynı saatler arasında, yine Adnan Kahveci mahallesindeki Davutpaşa, Ender, Kalkan, Kuştepe ve Çamlıtepe sokaklarında da abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Kavaklı mahallesindeki Kıbrıslı Mehmet Paşa sokağı ile Sahil mahallesindeki Anafartalar, Kaptanı Derya, Kocatepe, Yalı, Yay ve Çanakkale sokaklarında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Dereağzı, Kavaklı ve Sahil mahallelerine bağlı çok sayıda sokakta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Esenler

15 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında, Birlik mahallesindeki 839 ve 845 numaralı sokaklarda abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün aynı saatler arasında, yine Birlik mahallesindeki 814, 817, 826, 827, 828 numaralı sokaklar ile Fatih Sultan Mehmet sokağında da abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında, Kemer mahallesindeki 900/1, 903 numaralı sokaklar ile Çağlayan sokağında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında, Fevzi Çakmak mahallesindeki 1119, 1127 numaralı sokaklar ile Atışalanı sokağında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Menderes ve Ninehatun mahallelerindeki bazı sokaklarda yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.30 arasında, Havaalanı ve Oruçreis mahallelerinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gaziosmanpaşa

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında, Bağlarbaşı ve Sarıgöl mahalleleri ile Sultangazi ilçesi Esentepe ve Sultançiftliği mahallelerindeki bazı sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Güngören

15 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 11.00 arasında, Akıncılar ve Mareşal Çakmak mahallelerindeki bazı sokaklarda abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, Abdurrahman Nafiz Gürman mahallesindeki Gülbayır, Mete, Nazım Erten ve Turunçlu sokaklarında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.