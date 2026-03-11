İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 11-12 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri içi n BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAĞCILAR

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Bağcılar ilçesinin Mahmutbey Mahallesi ve çevresindeki sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirilmektedir.

Aynı gün saat 09.00 ile 15.00 arasında Mahmutbey Mahallesi'nde 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2530, 2532, 2533 ve 2537 numaralı sokaklar ile Hacı Bostan ve Peyami Safa sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Yine 11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Demirkapı Mahallesi'nde 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1604, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611 ve 1615 numaralı sokaklar ile Halide Edip Adıvar Sokak ve Yenimahalle Mahallesi'nde 1513 ve 1519 numaralı sokaklar ile Bağcılar Asfaltı ve Şehit Güntay Polat Sokak'ta abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

BAKIRKÖY

11 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Zuhuratbaba Mahallesi'nde Bingül, Gülbahçe, Hüdaverdi, Hür, Karabal, Leventler, Sarsılmaz, Tunaboylu, Türkiş, Yavuzaevler Mektep, Yüce Tarla ve Çamlık Çeşme sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Aynı gün saat 08.00 ile 15.00 arasında Zeytinlik Mahallesi'nde Fazıl Paşa Sokak ile Şenlikköy Mahallesi'nde Akasya, Buket, Cevizli, Ekşi Nar, Florya, Hürriyet ve Çevre sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Yine 11 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Ataköy 7, 8, 9 ve 10. Kısım Mahallelerinde abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Aynı gün saat 08.00 ile 15.00 arasında Yeşilyurt Mahallesi'nde Başak, Ekin, Kuşkonmaz, Sahil Yolu, Yeşilyurt İstasyon ve Ürgüplü sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

BEŞİKTAŞ

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Dikilitaş Mahallesi'nde Balmumcu Deresi ve Tuna sokaklarında, Gayrettepe Mahallesi'nde ise Hattat Halim Sokak'ta abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Aynı gün saat 09.00 ile 15.00 arasında Sinanpaşa Mahallesi'nde Ihlamurdere ve Yenilik sokaklarında yatırım ve ekonomik ömür nedeniyle gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

ESENYURT

11 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında Mehterçeşme Mahallesi'nde 1869, 1870, 1871, 1876, 1878, 1880, 1881, 1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1953, 1973 ve 2035 numaralı sokaklar ile Yeşilkent Mahallesi'nde 1796, 1863, 1866, 1880, 1889, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898, 1953 ve 2012 numaralı sokaklar ile Hacı Bayram Veli ve Nazım Hikmet sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Aynı gün saat 07.00 ile 15.00 arasında Akşemsettin Mahallesi'nde İnönü Sokak ile İncirtepe Mahallesi'nde 253 ve 259 numaralı sokaklar ile Atalay ve İnönü sokaklarında yeni trafo merkezi tesisi yatırımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 08.30 ile 15.00 arasında Akçaburgaz Mahallesi'nde 1591 numaralı sokakta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Aynı saatler arasında Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi ile Esenyurt ilçesi Balıkyolu ve Süleymaniye mahallelerinin bazı sokaklarında da önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Yine 11 Mart 2026 tarihinde saat 08.30 ile 15.00 arasında Akevler Mahallesi ile Talatpaşa Mahallesi'nde Fatih Sultan Mehmet Sokak ve çevresindeki birçok sokakta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Ayrıca Akçaburgaz Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında SCADA ve OSOS sistemi yatırımı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Akevler Mahallesi'nde 1059 ile 1067 numaralı sokaklar ve Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta saat 09.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Koza Mahallesi'nde 1674 numaralı sokakta da aynı saatler arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

AVCILAR

11 Mart 2026 tarihinde saat 08.30 ile 15.00 arasında Yeşilkent Mahallesi'nde Ahmet Arif, Amasyalılar, Atilla İlhan, Birlik ve çok sayıda G kodlu sokakta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

KAĞITHANE

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Gürsel Mahallesi'nde 28 Nisan, Akdemir, Akman, Akik, Alaybey, Aytaç, Ağrı, Bayraktepe, Berkay, Bilim, Doğancılar, Doğandere, Elyaf, Elzem, Eray, Ercan, Erzincan, Eski Beşiktaş, Fesleğen, Festival, Gülay, Güçbirliği, Havran, Işıklı, Kafiye, Köse Dağ, Mercek, Narlı, Nurtaç, Rabak, Sefa, Selma, Selçuk, Seğmen, Simge Çıkmazı, Testi, Toprakbastı, Yadigâr, Yalın, Yelken, Yeşiltepe, Yücel, Zeytuni, Çayır, Çağlar, Çevrem, Çıkrık, Özoğul, Üstad, İcabet, İkbal ve İğdelibahçe sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır. Ayrıca Çeliktepe Mahallesi'nde Dar Sokak da bu kesintiden etkilenmektedir.