İL İL SAHUR SAATLERİ: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da sahur kaçta, sabah ezanı saat kaçta okunuyor?

Bursa ve Yalova'da imsak vakti ne zaman giriyor, Adana'da sahur sofraları saat kaçta toparlanıyor? Doğu'ya doğru ilerledikçe saatler nasıl değişiyor; Hakkari ve Gümüşhane'de sabah ezanı büyükşehirlere göre kaç dakika önce okunuyor? İl il sahur saatleri ve sabah ezanı vakitlerine dair tüm merak edilenler haberin devamında…

SAHUR SAATLERİ – 19 ŞUBAT 2026

İstanbul : 05:42

Ankara : 05:28

İzmir: 05:50

Bursa: 05:40

Antalya: 05:38

Adana: 05:24

Konya: 05:30

Mersin: 05:22

Gaziantep: 05:18

Kayseri: 05:20

Samsun: 05:27

Trabzon: 05:21

Eskişehir: 05:33

Denizli: 05:44

Sakarya: 05:38

Balıkesir: 05:41

Aydın: 05:47

Kocaeli: 05:39

Elazığ: 05:12

Malatya: 05:14

Hatay: 05:10

Kahramanmaraş: 05:16

Çanakkale: 05:43

Erzurum: 05:05

Van: 05:02

Şanlıurfa: 05:15

Diyarbakır: 05:13

Muğla: 05:46

Edirne: 05:44

Kırşehir: 05:22

Aksaray: 05:23

Uşak: 05:36

Isparta: 05:37

Burdur: 05:35

Kütahya: 05:34

Zonguldak: 05:36

Rize: 05:18

Ordu: 05:24

Tekirdağ: 05:43

Kırklareli: 05:45

Afyonkarahisar: 05:32

Manisa: 05:48

Batman: 05:14

Amasya: 05:25

Bitlis: 05:06

Bingöl: 05:08

Yalova: 05:41