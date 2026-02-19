İL İL SAHUR SAATLERİ: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da sahur kaçta, sabah ezanı saat kaçta okunuyor?
Gecenin en sessiz anlarında kurulan sahur sofraları için geri sayım başladı… İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Bursa'ya kadar birçok ilde vatandaşlar "Sahur saat kaçta bitiyor, sabah ezanı ne zaman okunuyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da sahur kaçta, sabah ezanı saat kaçta okunuyor?
Bursa ve Yalova'da imsak vakti ne zaman giriyor, Adana'da sahur sofraları saat kaçta toparlanıyor? Doğu'ya doğru ilerledikçe saatler nasıl değişiyor; Hakkari ve Gümüşhane'de sabah ezanı büyükşehirlere göre kaç dakika önce okunuyor? İl il sahur saatleri ve sabah ezanı vakitlerine dair tüm merak edilenler haberin devamında…
SAHUR SAATLERİ – 19 ŞUBAT 2026
İstanbul : 05:42
Ankara : 05:28
İzmir: 05:50
Bursa: 05:40
Antalya: 05:38
Adana: 05:24
Konya: 05:30
Mersin: 05:22
Gaziantep: 05:18
Kayseri: 05:20
Samsun: 05:27
Trabzon: 05:21
Eskişehir: 05:33
Denizli: 05:44
Sakarya: 05:38
Balıkesir: 05:41
Aydın: 05:47
Kocaeli: 05:39
Elazığ: 05:12
Malatya: 05:14
Hatay: 05:10
Kahramanmaraş: 05:16
Çanakkale: 05:43
Erzurum: 05:05
Van: 05:02
Şanlıurfa: 05:15
Diyarbakır: 05:13
Muğla: 05:46
Edirne: 05:44
Kırşehir: 05:22
Aksaray: 05:23
Uşak: 05:36
Isparta: 05:37
Burdur: 05:35
Kütahya: 05:34
Zonguldak: 05:36
Rize: 05:18
Ordu: 05:24
Tekirdağ: 05:43
Kırklareli: 05:45
Afyonkarahisar: 05:32
Manisa: 05:48
Batman: 05:14
Amasya: 05:25
Bitlis: 05:06
Bingöl: 05:08
Yalova: 05:41