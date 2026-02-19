Haberler

İL İL SAHUR SAATLERİ: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da sahur kaçta, sabah ezanı saat kaçta okunuyor?

İL İL SAHUR SAATLERİ: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da sahur kaçta, sabah ezanı saat kaçta okunuyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gecenin en sessiz anlarında kurulan sahur sofraları için geri sayım başladı… İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Bursa'ya kadar birçok ilde vatandaşlar "Sahur saat kaçta bitiyor, sabah ezanı ne zaman okunuyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da sahur kaçta, sabah ezanı saat kaçta okunuyor?

Bursa ve Yalova'da imsak vakti ne zaman giriyor, Adana'da sahur sofraları saat kaçta toparlanıyor? Doğu'ya doğru ilerledikçe saatler nasıl değişiyor; Hakkari ve Gümüşhane'de sabah ezanı büyükşehirlere göre kaç dakika önce okunuyor? İl il sahur saatleri ve sabah ezanı vakitlerine dair tüm merak edilenler haberin devamında…

SAHUR SAATLERİ – 19 ŞUBAT 2026

İstanbul : 05:42

Ankara : 05:28

İzmir: 05:50

Bursa: 05:40

Antalya: 05:38

Adana: 05:24

Konya: 05:30

Mersin: 05:22

Gaziantep: 05:18

Kayseri: 05:20

Samsun: 05:27

Trabzon: 05:21

Eskişehir: 05:33

Denizli: 05:44

Sakarya: 05:38

İL İL SAHUR SAATLERİ: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da sahur kaçta, sabah ezanı saat kaçta okunuyor?

Balıkesir: 05:41

Aydın: 05:47

Kocaeli: 05:39

Elazığ: 05:12

Malatya: 05:14

Hatay: 05:10

Kahramanmaraş: 05:16

Çanakkale: 05:43

Erzurum: 05:05

Van: 05:02

Şanlıurfa: 05:15

Diyarbakır: 05:13

Muğla: 05:46

Edirne: 05:44

Kırşehir: 05:22

Aksaray: 05:23

Uşak: 05:36

Isparta: 05:37

Burdur: 05:35

Kütahya: 05:34

Zonguldak: 05:36

Rize: 05:18

Ordu: 05:24

Tekirdağ: 05:43

Kırklareli: 05:45

Afyonkarahisar: 05:32

Manisa: 05:48

Batman: 05:14

Amasya: 05:25

Bitlis: 05:06

Bingöl: 05:08

Yalova: 05:41

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret