Türkiye medya gündeminde son günlerde en çok konuşulan başlıklardan biri Halk TV bünyesinde yaşanan ayrılıklar ve peş peşe gelen açıklamalar oldu. Gazeteci ve programcıların kanaldan ayrılmasıyla başlayan süreç, kamuoyuna yapılan sosyal medya açıklamalarıyla daha geniş bir tartışmaya dönüştü. Özellikle gazeteci Sorel Dağıstanlı’nın açıklamaları sonrası başlayan tartışmalar, Seda Selek’in istifa gerekçesini duyurmasıyla yeni bir boyut kazandı. Peki, Halk TV'de neler oluyor? Halk TV'den kimler neden ayrıldı? Detaylar...

HALK TV'DE NELER OLUYOR?

Sorel Dağıstanlı, görevinden ayrılan spiker Seda Selek’e verdiği destek nedeniyle kanalda ekrandan alındığını açıkladı. Dağıstanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı. Bu paylaşım gerekçe gösterilerek ekrandan alındım. Fikir özgürlüğü kapsamında yaptığım paylaşıma tahammül edilemeyen bir yerde daha fazla bulunmak her iki taraf için de zaman kaybı olacaktı. Bugüne kadar beni yalnız bırakmayan Halk TV izleyicilerine ve tüm emekçi iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Bu açıklamanın ardından gözler, kısa süre önce kanaldan ayrılan Seda Selek’e çevrildi. Selek de yaptığı açıklamada istifa nedenine ilişkin ayrıntılı ifadeler kullandı.

Seda Selek açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Herkes ayrılık gerekçelerimi merak etmiş, anlıyorum. Niyetim kendimi özne, yaşadıklarımı da, ülkenin bu kadar ciddi sorunları varken burada kriz haline getirmek değildi. O nedenle yayında 'kendime göre haklı gerekçelerim var' demekle yetindim. Madem merak ediliyor ve gazetecilerin dayanışmasının bile yer yer önüne koyuluyor, o halde iki satır yazayım;

Halk TV benim ikinci evimdi. Orada dostlarımı bıraktım, izleyicilerimi bıraktım. 25 yıldır emek verdiğim, severek yaptığım mesleğime, gelecekte ne olacağını bilmeden ara vermiş oldum.

İstifamın sebebi sadece Halk Tv'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun yönetim anlayışıdır. Bu anlayışın yol açtığı adaletsizlik ve nobranlıktır. Gazeteciliğin değersizleştirilmesidir. Bu mesleğin bilinmemesi ve ısrarla doğasına aykırı tutum ve davranışlardır. Tekrar tekrar söylüyorum, bütün bunlara rağmen işini yapmaya çalışan emekçi arkadaşlarımız ve yöneticilerimizin gayreti, iyi niyetli çabaları bunca zaman dayanmama vesile olmuştur. Halk Tv'yi var eden onlardır. Fakat dostum Sorel Dağıstanlı'nın bana destek olduğu için ekrandan uzaklaştırılması işleri başka bir boyuta getirdi. Artık açık açık yazma, dayanışma vaktidir!”

Seda Selek’in açıklamalarının ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda gazeteci ve eski kanal çalışanı da konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Bir dönem Halk TV’de görev yaptığını belirten Özlem Akarsu Çelik de sert ifadeler içeren uzun bir açıklama yayımladı. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“HALK TV: CENNET VADEDEN BİR CEHENNEM…

Ekrana çok yakışan, büyük beğeniyle izlenen meslektaşım Seda Selek de Halk TV’den ayrılmak zorunda kaldı. Ardından bir başka başarılı ve deneyimli meslektaşımız Sorel Dağıstanlı, Seda Selek’e destek açıklamasının ardından işsiz bırakıldı.

Günlerdir kenarından köşesinden dönülüyor bu patronun yaptıklarının ama açık açık yazılamıyor. Birileri de zannediyor ki gazeteciler Cafer Mahiroğlu’nu koruyor. Ne münasebet!

Gazeteciler kim olduğu meçhul bir patronun ekranına muhtaç da değil mahkûm da. Ayrıca ona hak etmediği itibarı kazandırmaktan da uzak durmak gerekiyor.

Gazeteciler, kötülerle daha kötüler arasına sıkışmış durumda. Söz konusu sermaye olunca kötülükte birbirlerinden farkları kalmıyor.”

Özlem Akarsu Çelik açıklamasının devamında çalışma koşulları, basın emekçilerinin hakları ve kanal yönetimine yönelik eleştirilerini de sıraladı.

HALK TV'DEN KİMLER NEDEN AYRILDI?

Son süreçte adı öne çıkan ayrılıklar arasında Seda Selek ve Sorel Dağıstanlı yer aldı. Yapılan açıklamalara göre süreç, Seda Selek’in istifasıyla başladı. Selek, istifasının nedenini doğrudan kanalın patronu Cafer Mahiroğlu ve yönetim anlayışı olarak açıkladı.

Sorel Dağıstanlı ise Seda Selek’e destek paylaşımı sonrası ekrandan alındığını ve ardından kurumdan ayrıldığını duyurdu.

Bunun yanı sıra sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda geçmiş dönemlerde kanaldan ayrılan ya da ayrılmak zorunda kaldığı öne sürülen gazetecilerin isimleri de gündeme geldi. Açıklamalarda Vedat, Selin ve başka birçok medya çalışanının da benzer süreçler yaşadığı iddia edildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda şu ifadeler de yer aldı:

“Halk TV’ye dair...

Yıllarca baskıya, operasyonlara, cezalara birlikte göğüs gerdiğimiz, koruduğumuz, bizim kanalımızdı Halk TV. 6 yıl emek verdim. Onlarca arkadaşım gibi... Halk TV’de sendikanın yetkiyi kazanmasını sağlayanlardan biri olarak şunu söylemeliyim ki son zamanlarda yaşananlar, ilk yıllardan beri aynıydı.”

Bir başka paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

“Halk TV’nin yıllardır kamuoyuna verdiği mesaj ile çalışanlarına yönelik tutumu arasındaki çelişki artık daha görünür hale gelmiş durumda.

Sorel Dağıstanlı; gazetecilik ilkelerine bağlı, haksızlıkların karşısında duran, işçinin ve emekçinin hakkını savunan, doğruların yanında duran bir gazetecidir.

Seda Selek’in ayrılığının ardından ona destek amacıyla yazdığı ‘Haklı sebeplerinin de yanındayım’ cümlesine tahammül edemeyen Halk TV yönetimi, her gün ekranlarda fikir özgürlüğünü, emekçinin hakkını ve haksızlığa uğrayanların yanında olduklarını anlatıyor.”

Yaşanan gelişmelerin ardından bazı gazeteciler ve yorumcular da Halk TV yayınlarına çıkmayacaklarını açıkladı. Açıklamalarda dayanışma, çalışma koşulları ve basın özgürlüğü vurguları dikkat çekti.

Bir paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Halk TV son dönemde demokrasi ve emek mücadelesi açısından çok önemli bir platform oldu. Ancak gelinen noktada çok sevdiğim Halk TV emekçilerinin yaşadığı mağduriyetlere kayıtsız kalamayacağımı ve talepler karşılanıncaya kadar yayınlara çıkmayacağımı buradan duyuruyorum.”

Sosyal medyada yapılan başka açıklamalarda ise kanal yönetimine yönelik sert eleştiriler gündeme taşındı.

Kamuoyunda tartışma yaratan açıklamalardan biri de şu oldu:

“Halk TV’yi -bir noktada- Halk TV yapan kadrolar bir bir ayrılıyor. Patronaj sansürün boyutunu arşa çıkarmış. İşten ayrılmak durumunda kalan Seda Selek’e destek paylaşımı yapmayı bile tehdit olarak gören bir kafa var.”

Yaşanan gelişmeler sonrası Halk TV yönetiminden konuya ilişkin yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.