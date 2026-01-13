Galatasaray 11'i! Fethiyepor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu ZTK ? Fethiyepor GS maç kadrosu ilk 11!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fethiyespor – Galatasaray maçıyla devam ediyor. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgileri ve maç saati hakkında bilgi arayışında. Ayrıca sarı-kırmızılı ekibin ilk 11 tercihi de gündemdeki yerini koruyor. Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanacak ZTK maçında kadrolar belli oldu mu, iki takım sahaya hangi 11'lerle çıkacak?

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon, uydu ve dijital platformlar üzerinden şifresiz izlemek mümkün olacak.

A SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fethiyespor – Galatasaray maçını yayınlayacak olan A Spor; Digiturk 88, D-Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapılacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fethiyespor – Galatasaray mücadelesi, 13 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Maç öncesi ve sonrası gelişmeler de canlı yayınla ekrana gelecek.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki ZTK karşılaşması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

İŞTE 11'LER: