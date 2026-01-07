Eskişehir Valisi kim oldu? Yeni Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Eskişehir iline yeni vali atandı. Yeni Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz nereli, kaç yaşında? Eskişehir Valisi kim oldu?

ESKİŞEHİR VALİ ATAMASI YAPILDI!

İşte kararname:



ESKİŞEHİR VALİSİ ERDİNÇ YILMAZ KİMDİR?

Adana'nın Aladağ İlçesinden olup, 1976 yılında Karaisalı'da doğdu. İlkokulu Dailer Köyü İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi, Akören Ortaokulu ve Lisesinde okudu.

1992 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. 1996 yılında mezun oldu. Bir yıl süreyle Van'ın Başkale İlçesinde Öğretmen olarak çalıştı. Bu esnada Turizm Bakanlığının açmış olduğu Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavlarında başarılı olarak, iki yıl süreyle Turizm Bakanlığında Bakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı.

2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavlarına girdi ve başarılı olarak; ideali olan, Mülki İdare Amirliği Mesleğine Niğde Kaymakam Adayı olarak başladı. Niğde'de Vilayet, Altunhisar İlçesinde Kaymakam Refikliği stajından sonra; Ankara'da Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Kamu Diplomasisi kursu, ODTÜ'de İngilizce kursuna katıldı. Ordu-Akkuş ve Kayseri-Sarıoğlan İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Yurtdışı stajını dokuz ay süreyle İngiltere-Londra Middlesex Üniversitesinde yaptı. Yurtdışından döndükten sonra Afyon-Evciler ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 3 Kasım 2003'te 88. Dönem Kaymakamlık kursuna katıldı. Kaymakamlık stajını başarı ile tamamlayarak Aksaray'ın Güzelyurt İlçesi Kaymakamı olarak atandı. 16.03.2004-17.10.2005 tarihlerinde Güzelyurt Kaymakamı, 27.10.2005-15.10.2007 tarihlerinde; Malatya-Doğanyol Kaymakamı, 16.10.2007-22.08.2008 tarihlerinde; Elazığ-Karakoçan Kaymakamı olarak görev yaptı.

2006-2008 yıllarında İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 25.08.2008-23.09.2011 tarihlerinde Kayseri-İncesu Kaymakamı; 24.09.2011-04.09.2014 tarihlerinde Diyarbakır-Ergani Kaymakamı olarak görev yaptı. 28 Aralık 2013 tarihinden itibaren yaklaşık iki ay süreyle Avustralya'nın Sydney, Canberra ve Melbourne şehirlerinde Avustralya'nın devlet yönetim sistemiyle ilgili seminerlere katıldı. Görev yapmış olduğu İllerin Valileri tarafından çok defa taltif edilmiş olup; beş adet Takdirname Belgesi, on adet Başarı Belgesi ve üç adet Üstün Başarı Belgesi bulunmaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında, 21.12.2017 tarihinde Doktora Programını tamamlayarak Maliye Doktoru Unvanı aldı. İçişleri Bakanlığının 30.11.2016 tarih ve 2016/3 sayılı kararı ile "Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği" statüsüne yükseltildi.

10 Ocak 2018 tarihinde, İçişleri Bakanlığı ile Türk İdareciler Derneğince belirlenen; Başarılı İdareci Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın elinden alarak "Yılın Kaymakamı" seçildi.

04.09.2014-17.09.2018 tarihlerinde Sivrihisar Kaymakamı olarak görev yaptı. 26.11.2018 tarih ve 18722 sayılı karar ile Eskişehir Valisi Sayın Özdemir ÇAKACAK tarafından maaşla ödüllendirildi. 01.09.2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tepebaşı Kaymakamı olarak atandı.

Aynı zamanda 08.10.2018-24.09.2019 tarihleri arasında Milli Eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan anket ve saha çalışmaları sonucunda; en başarılı Kaymakam seçilmiş olup, 19.10.2019 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle "Yılın Kaymakamı" ödülü verildi. 18.09.2018-17.06.2020 tarihleri arasında Tepebaşı Kaymakamı olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığının 09/06/2020 tarih ve 2020/274 sayılı kararı ile Osmaniye Valisi olarak atanmıştır.

2023 Vizyon Teşkilatı tarafından 10 Ocak 2022'de Marka Vali ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Yazar Mansur Işıkbol tarafından 2022 yılında yazılan "O Şimdi Vali" romanı Vali Dr. Erdinç YILMAZ'ın gerçek yaşamını anlatmaktadır.

06 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli gerçekleşen deprem sonrasında göstermiş olduğu üstün gayretlerinden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmiştir.

14 Ekim 2023 tarihinde Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından "Yılın Valisi" seçildi.

By Medya ve By Protokol Dergisince oluşturulan bir heyetin yaptığı çalışma ve değerlendirme sonucu 11.10.2025 tarihinde " Yılın Bürokratı Ödülü " ile ödüllendirilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Vali Dr. Erdinç YILMAZ evli ve iki çocuk babasıdır.