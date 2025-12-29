Erzurum okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Erzurum'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ERZURUM VALİLİĞİ)?

Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının yarın daha da şiddetlenmesi beklenirken Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Bölgedeki öğrenciler ve aileler, valiliklerden yapılacak duyurulara odaklanmış durumda. Peki, 30 Aralık Salı günü Erzurum'da eğitime ara verilecek mi? Konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımlandı mı? İşte güncel gelişmeler.

BATI KARADENİZ'DE KAR ALARMI: PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR

Batı Karadeniz genelinde etkili olması beklenen kar yağışı için uyarılar peş peşe geldi. Tahminlere göre kar, Pazar günü öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kendini gösterecek. Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Kıyı kesimlerde yağışların ilk etapta yağmur şeklinde başlayacağı, saatler ilerledikçe karla karışık yağmur ve kara döneceği ifade ediliyor. Kar yağışının Salı akşamına kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

FIRTINA UYARISI: BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

Batı Karadeniz'de halen etkili olan kuvvetli rüzgarın, Salı gecesinden itibaren fırtına şiddetine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde rüzgarın çok kuvvetli fırtına seviyesine çıkabileceği belirtilirken, Salı günüyle birlikte etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın Salı öğle saatlerinden sonra kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, öğle saatlerine doğru zayıflayacağı öngörülüyor.

EGE VE AKDENİZ'DE DE RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Kuzey Ege'de devam eden sert rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltması beklenirken, Batı Akdeniz genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına görüleceği bildirildi. Doğu Akdeniz'in batı kesimlerinde ise Salı sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da beklenen hava koşullarıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, şu ana kadar okulların tatil edileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek duyuruların takip edilmesi öneriliyor.